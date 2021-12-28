Радий Хабиров назвал слухами информацию о его конфликте с Александром Сидякиным

Posted 28 декабря 2021, 15:08
Published 28 декабря 2021, 15:08
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
В ходе большого итогового интервью Радия Хабирова прозвучал и вопрос о Александре Сидякине, уже экс-главе администрации главы Башкирии, который с середине ноября 2021 года перешел на должность главы центрального исполкома партии «Единой России».
Радий Хабиров развеял слухи о его конфликте с Сидякиным – это слухи, подчеркнув, что общаться с экс-главой своей администрации он не прекратил, уточнив, что те вопросы, которые вел Александр Сидякин, в Башкирии продолжают реализовывать.
Также Радий Хабиров уточнил, что переход Александра Сидякина на должность главы центрисполкома правящей партии был неожиданностью и для самого Хабирова, и для Сидякина, да и в целом для всех.
Мы советовались и однозначно сказали, что не имеем права отказываться. Это ответственность и ноша очень непростая. И я вообще считаю, что это очень здорово, когда выходцы из республики занимают какие-то места во властных структурах, это полезно.Радий Хабиров
Также Хабиров заявил, что Сидякин закалился в непростых условиях работы в республике, что поможет Сидякину проявить его лучшие качества на новой должности.