На Учалинском ГОКе чествовали лучших работников

В преддверии новогодних праздников на Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) состоялось торжественное вручение республиканских наград работникам с высокими трудовыми показателями. Передовиков производства чествовали в конференц-зале управления в присутствии руководителей комбината. Приветствуя награждаемых работников, директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин подчеркнул, что все успехи комбината достигнуты, в первую очередь, благодаря хорошей работе коллектива, которая даже в непростое время пандемии позволила перевыполнить производственную программу.