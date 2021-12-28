На Учалинском ГОКе чествовали лучших работников

Posted 28 декабря 2021, 10:27
Published 28 декабря 2021, 10:27
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
В преддверии новогодних праздников на Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) состоялось торжественное вручение республиканских наград работникам с высокими трудовыми показателями. Передовиков производства чествовали в конференц-зале управления в присутствии руководителей комбината. Приветствуя награждаемых работников, директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин подчеркнул, что все успехи комбината достигнуты, в первую очередь, благодаря хорошей работе коллектива, которая даже в непростое время пандемии позволила перевыполнить производственную программу.
— Эти награды заслужены вашим многолетним трудом на очень сложном производстве, требующем большой самоотдачи. Искренне благодарю вас за вклад в развитие комбината, желаю дальнейших трудовых успехов, берегите себя и любите жизнь — она у нас одна, — поздравил передовиков Закария Гибадуллин.
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд по итогам 2020 года отмечены 10 работников. Почетного звания «Заслуженный шахтер Республики Башкортостан» и денежной премии из мотивационного фонда директора удостоены:
Юрий Абакумов, электромеханик рудника «Узельгинский»;
Ирек Алтынбаев, машинист погрузочно-доставочной машины рудника «Узельгинский»;
Айдар Гайнетдинов, машинист погрузочно-доставочной машины Учалинского подземного рудника;
Владимир Давлиев, машинист буровой установки Учалинского подземного рудника;
Тимиргалей Ишмухаметов, электрогазосварщик рудника «Узельгинский».
Почетным званием «Заслуженный металлург Республики Башкортостан» и денежной премией из мотивационного фонда директора отмечены:
Гульнара Галиуллина, флотатор обогатительной фабрики;
Аниса Зайлапова, флотатор обогатительной фабрики.
Почетной грамотой Республики Башкортостан и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:
Рашит Галин, электромонтер энергоцеха;
Денис Ишмухаметов, водитель автотранспортного предприятия;
Ильдар Салимов, электромонтер ремонтно-монтажного управления.
В этот же день состоялось награждение по результатам работы в реализации программы трансформации и развитии Бизнес-системы УГМК (БСУ) на Учалинском ГОКе. Работникам, активно вовлеченным в процесс улучшений на производстве, вручили благодарственные письма и корпоративные сувениры.
Благодарственными письмами за подписью директора по трансформации УГМК Джахангира Махмудова и директора комбината Закарии Гибадуллина отмечены 14 сотрудников. Еще 12 работникам вручили благодарственные письма за подписью директора комбината Закарии Гибадуллина и руководителя отдела развития комбината Алексея Попеляева, в том числе и активным авторам идей: Ренату Сагитову (рудник «Узельгинский»), Талгату Рахматуллину (Учалинский подземный рудник) и Тимуру Шарафутдинову (обогатительная фабрика).
— Изучение и освоение работниками комбината ряда инструментов Бизнес-системы УГМК уже принесло хорошие результаты — по итогам текущего года реализация инициатив и идей позволила получить комбинату экономический эффект в размере более 400 млн. рублей, — подытожил награждение Закария Гибадуллин, отметив, что развитие БСУ на Учалинском ГОКе является одной из приоритетных задач.