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Posted 28 декабря 2021, 10:27

Published 28 декабря 2021, 10:27

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

На Учалинском ГОКе чествовали лучших работников

28 декабря 2021, 10:27
На Учалинском ГОКе состоялось торжественное вручение республиканских наград работникам с высокими трудовыми показателями. Руководством была отмечена работа более 30 сотрудников.

В преддверии новогодних праздников на Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) состоялось торжественное вручение республиканских наград работникам с высокими трудовыми показателями. Передовиков производства чествовали в конференц-зале управления в присутствии руководителей комбината. Приветствуя награждаемых работников, директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин подчеркнул, что все успехи комбината достигнуты, в первую очередь, благодаря хорошей работе коллектива, которая даже в непростое время пандемии позволила перевыполнить производственную программу.

— Эти награды заслужены вашим многолетним трудом на очень сложном производстве, требующем большой самоотдачи. Искренне благодарю вас за вклад в развитие комбината, желаю дальнейших трудовых успехов, берегите себя и любите жизнь — она у нас одна, — поздравил передовиков Закария Гибадуллин.

За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд по итогам 2020 года отмечены 10 работников. Почетного звания «Заслуженный шахтер Республики Башкортостан» и денежной премии из мотивационного фонда директора удостоены:

Юрий Абакумов, электромеханик рудника «Узельгинский»;

Ирек Алтынбаев, машинист погрузочно-доставочной машины рудника «Узельгинский»;

Айдар Гайнетдинов, машинист погрузочно-доставочной машины Учалинского подземного рудника;

Владимир Давлиев, машинист буровой установки Учалинского подземного рудника;

Тимиргалей Ишмухаметов, электрогазосварщик рудника «Узельгинский».

Почетным званием «Заслуженный металлург Республики Башкортостан» и денежной премией из мотивационного фонда директора отмечены:

Гульнара Галиуллина, флотатор обогатительной фабрики;

Аниса Зайлапова, флотатор обогатительной фабрики.

Почетной грамотой Республики Башкортостан и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:

Рашит Галин, электромонтер энергоцеха;

Денис Ишмухаметов, водитель автотранспортного предприятия;

Ильдар Салимов, электромонтер ремонтно-монтажного управления.

В этот же день состоялось награждение по результатам работы в реализации программы трансформации и развитии Бизнес-системы УГМК (БСУ) на Учалинском ГОКе. Работникам, активно вовлеченным в процесс улучшений на производстве, вручили благодарственные письма и корпоративные сувениры.

Благодарственными письмами за подписью директора по трансформации УГМК Джахангира Махмудова и директора комбината Закарии Гибадуллина отмечены 14 сотрудников. Еще 12 работникам вручили благодарственные письма за подписью директора комбината Закарии Гибадуллина и руководителя отдела развития комбината Алексея Попеляева, в том числе и активным авторам идей: Ренату Сагитову (рудник «Узельгинский»), Талгату Рахматуллину (Учалинский подземный рудник) и Тимуру Шарафутдинову (обогатительная фабрика).

— Изучение и освоение работниками комбината ряда инструментов Бизнес-системы УГМК уже принесло хорошие результаты — по итогам текущего года реализация инициатив и идей позволила получить комбинату экономический эффект в размере более 400 млн. рублей, — подытожил награждение Закария Гибадуллин, отметив, что развитие БСУ на Учалинском ГОКе является одной из приоритетных задач.

#Элина Сайфранова#Политика#Новости
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