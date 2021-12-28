Минприроды РФ привлекает казачьи отряды к экологической безопасности

Причина, по которой люди не становятся лесниками и инспекторами, простая. Работать там нужно за копейки, но тяжело. Кроме того, это опасная деятельность. Браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора. Например, так произошло в Бурятии, где браконьеры допустили наезд на инспектора Сергея Красикова, а потом подали на него в суд за превышение полномочий. Дело спровоцировало общественный резонанс, и справедливость восторжествовала. Однако эта ситуация весьма наглядно показала сложность данной профессии.