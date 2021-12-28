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Posted 28 декабря 2021, 17:16

Published 28 декабря 2021, 17:16

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

Минприроды РФ привлекает казачьи отряды к экологической безопасности

Минприроды РФ привлекает казачьи отряды к экологической безопасности

28 декабря 2021, 17:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минприроды России начинает работать с казаками. Отряды казаков будут привлекаться к охране лесов, обеспечению экологической безопасности на особо охраняемых территориях, а также к патрулированию в период ЧС.

Уточняется, что отдельные казачьи организации и так ведут подобную деятельность в роли волонтеров, а потому работа им знакома, и они смогут качественно решить вопрос с серьезной нехваткой работников профильных ведомств.

На первый взгляд, идея неплохая, пишет Телеграм-канал «Мейстер». Государство залатает кадровые дыры и усилит защиту экологии. Казаки, будучи потомками и подражателями служилого сословия, смогут порадеть за Отчизну и повысить свою социальную важность. Но если подумать о причинах актуального кадрового дефицита Минприроды и его ведомств, станет понятно: эти меры дадут как минимум временный эффект.

Причина, по которой люди не становятся лесниками и инспекторами, простая. Работать там нужно за копейки, но тяжело. Кроме того, это опасная деятельность. Браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора. Например, так произошло в Бурятии, где браконьеры допустили наезд на инспектора Сергея Красикова, а потом подали на него в суд за превышение полномочий. Дело спровоцировало общественный резонанс, и справедливость восторжествовала. Однако эта ситуация весьма наглядно показала сложность данной профессии.

Что изменит нововведение Минприроды? В данный момент казаки — это волонтеры, которые в свободное время занимаются общественно полезным делом. Однако при переходе на госслужбу они превратятся в низкооплачиваемых работников на постоянной основе. И, скорее всего, скоро уйдут.

Если же платить им будут хорошо, невольно возникает вопрос: а не легче ли было сразу платить достойную зарплату сотрудникам лесоохраны, сохраняя в отрасли специалистов и преданных своему делу людей? Возможно, тогда бы не пришлось повсюду искать новые кадры.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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