Минприроды РФ привлекает казачьи отряды к экологической безопасности

Posted 28 декабря 2021, 17:16
Published 28 декабря 2021, 17:16
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Уточняется, что отдельные казачьи организации и так ведут подобную деятельность в роли волонтеров, а потому работа им знакома, и они смогут качественно решить вопрос с серьезной нехваткой работников профильных ведомств.
На первый взгляд, идея неплохая, пишет Телеграм-канал «Мейстер». Государство залатает кадровые дыры и усилит защиту экологии. Казаки, будучи потомками и подражателями служилого сословия, смогут порадеть за Отчизну и повысить свою социальную важность. Но если подумать о причинах актуального кадрового дефицита Минприроды и его ведомств, станет понятно: эти меры дадут как минимум временный эффект.
Причина, по которой люди не становятся лесниками и инспекторами, простая. Работать там нужно за копейки, но тяжело. Кроме того, это опасная деятельность. Браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора. Например, так произошло в Бурятии, где браконьеры допустили наезд на инспектора Сергея Красикова, а потом подали на него в суд за превышение полномочий. Дело спровоцировало общественный резонанс, и справедливость восторжествовала. Однако эта ситуация весьма наглядно показала сложность данной профессии.
Что изменит нововведение Минприроды? В данный момент казаки — это волонтеры, которые в свободное время занимаются общественно полезным делом. Однако при переходе на госслужбу они превратятся в низкооплачиваемых работников на постоянной основе. И, скорее всего, скоро уйдут.
Если же платить им будут хорошо, невольно возникает вопрос: а не легче ли было сразу платить достойную зарплату сотрудникам лесоохраны, сохраняя в отрасли специалистов и преданных своему делу людей? Возможно, тогда бы не пришлось повсюду искать новые кадры.