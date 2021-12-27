Новогодние подарки для детей сотрудников Сбера развивают ESG-навыки

По доброй традиции, в рамках программы «Сбер для детей и родителей» мы дарим детям сотрудников «умные» новогодние подарки, которые помогают ребятам узнавать что-то новое и развивать полезные навыки, а взрослым – проводить время вместе со своими детьми. В этом году мы предложили детям сотрудников новогодние подарки с необычной ESG-концепцией и увлекательным исполнением, такие подарки — не просто порадуют ребят, но и станут отличным поводом начать родителям разговор со своими детьми о проблемах загрязнения планеты. Сегодня Сбер является одним из лидеров ESG-движения в России, и во внутренней корпоративной среде мы также развиваем культуру экологически ответственного поведения, которую важно прививать с юных лет.