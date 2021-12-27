Аналитики составили список самых популярных в РФ лекарств за 2021 год

Posted 27 декабря 2021,, 13:57
Published 27 декабря 2021,, 13:57
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Список приоритетов был составлен оператором маркировки Центром развития перспективных технологий, пишет NEWS.RU.
На первом месте капли для снятия заложенности носа “Ксилометазолин”. Россияне за год приобреди 127 млн упаковок и потратили на это свыше 10 млрд рублей. Вторую позицию занял “Цитрамон” – более 58 млн упаковок и 2,1 млрд рублей. Тройку лидеров занимает “Ибупрофен” – почти 55 млн упаковок и около 7,5 млрд рублей.
Заместитель директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, сообщил, что “Ибупрофен” и его аналоги с таким же действующим веществом популярны не только в РФ, но и в других государствах. Он действует, как обезболивающее и жаропонижающее, а также имеют детскую форму.
Отоларинголог Иван Лесков рассказал, что не следует терпеть насморк и заложенность носа, ожидая пока симптомы уйдут самостоятельно. Это может вызвать значительные осложнения. Поэтому следует вовремя принимать предписанные врачами лекарства.