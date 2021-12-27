Аналитики составили список самых популярных в РФ лекарств за 2021 год

Заместитель директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, сообщил, что “Ибупрофен” и его аналоги с таким же действующим веществом популярны не только в РФ, но и в других государствах. Он действует, как обезболивающее и жаропонижающее, а также имеют детскую форму.