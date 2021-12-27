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Posted 27 декабря 2021,, 13:57

Published 27 декабря 2021,, 13:57

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Аналитики составили список самых популярных в РФ лекарств за 2021 год

27 декабря 2021, 13:57
В уходящем году россияне чаще всего приобретали сосудосуживающие, жаропонижающие и обезболивающие препараты. Также в топе антибиотик “Цефтриаксон”.

Список приоритетов был составлен оператором маркировки Центром развития перспективных технологий, пишет NEWS.RU.

На первом месте капли для снятия заложенности носа “Ксилометазолин”. Россияне за год приобреди 127 млн упаковок и потратили на это свыше 10 млрд рублей. Вторую позицию занял “Цитрамон” – более 58 млн упаковок и 2,1 млрд рублей. Тройку лидеров занимает “Ибупрофен” – почти 55 млн упаковок и около 7,5 млрд рублей.

Заместитель директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, сообщил, что “Ибупрофен” и его аналоги с таким же действующим веществом популярны не только в РФ, но и в других государствах. Он действует, как обезболивающее и жаропонижающее, а также имеют детскую форму.

Отоларинголог Иван Лесков рассказал, что не следует терпеть насморк и заложенность носа, ожидая пока симптомы уйдут самостоятельно. Это может вызвать значительные осложнения. Поэтому следует вовремя принимать предписанные врачами лекарства.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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