Хабиров призвал водителей Башкирии «не лихачить» сегодня из-за погоды

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего утра начиная с 7 часов В Башкирии на трассе М-5 ограничено движение для некоторых видов транспорта. Также в регионе наблюдаются перебои с электричеством в шести районах республики, объявлен особый режим "снегопад". На данный момент ведутся восстановительные работы.