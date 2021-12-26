Хабиров призвал водителей Башкирии «не лихачить» сегодня из-за погоды

Радий Хабиров в своих социальных сетях призвал водителей соблюдать правила дорожного движения на дорогах и «не лихачить», так как на улицах наблюдается снегопад и сильные порывы ветра.
«На дорогах сегодня очень опасно, метёт снег, ветер», - отметил глава республики.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего утра начиная с 7 часов В Башкирии на трассе М-5 ограничено движение для некоторых видов транспорта. Также в регионе наблюдаются перебои с электричеством в шести районах республики, объявлен особый режим "снегопад". На данный момент ведутся восстановительные работы.