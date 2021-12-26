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Хабиров призвал водителей Башкирии «не лихачить» сегодня из-за погоды

26 декабря 2021, 06:05
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом глава республики написал сегодня, 26 декабря в своих социальных сетях.

Радий Хабиров в своих социальных сетях призвал водителей соблюдать правила дорожного движения на дорогах и «не лихачить», так как на улицах наблюдается снегопад и сильные порывы ветра.

«На дорогах сегодня очень опасно, метёт снег, ветер», - отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего утра начиная с 7 часов В Башкирии на трассе М-5 ограничено движение для некоторых видов транспорта. Также в регионе наблюдаются перебои с электричеством в шести районах республики, объявлен особый режим "снегопад". На данный момент ведутся восстановительные работы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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