В Башкирии медленно снижается заболеваемость коронавирусом

Posted 25 декабря 2021, 10:35
Published 25 декабря 2021, 10:35
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
В Башкирии снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Так, за минувшие сутки зафиксировано 379 новых больных, общее количество инфицированных в республике за время пандемии официально составляет 119941 человек. Отметим, что в течение последнего месяца заболеваемость медленно, но почти непрерывно падает — за последние 30 дней этот показатель снизился более, чем на 250 человек.
За сутки вылечилось 411 жителей Башкирии, общее число успешно перенесших опасную инфекцию составило 109090 человек.
По-прежнему высокой остается смертность — в суточной сводке отмечен еще 21 пациент, скончавшийся от коронавируса.
Несмотря на темпы вакцинации, прививку от коронавируса получили немногим более 50% населения 4-миллионного региона: вакцинировались одним компонентом — 2,16 млн чел., двумя компонентами — 2 млн чел.