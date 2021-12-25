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Posted 25 декабря 2021, 10:35

Published 25 декабря 2021, 10:35

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В Башкирии медленно снижается заболеваемость коронавирусом

В Башкирии медленно снижается заболеваемость коронавирусом

25 декабря 2021, 10:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За последний месяц заболеваемость коронавирусом в республике снизилась более, чем на 250 человек, и продолжает снижаться.

В Башкирии снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, за минувшие сутки зафиксировано 379 новых больных, общее количество инфицированных в республике за время пандемии официально составляет 119941 человек. Отметим, что в течение последнего месяца заболеваемость медленно, но почти непрерывно падает — за последние 30 дней этот показатель снизился более, чем на 250 человек.

За сутки вылечилось 411 жителей Башкирии, общее число успешно перенесших опасную инфекцию составило 109090 человек.

По-прежнему высокой остается смертность — в суточной сводке отмечен еще 21 пациент, скончавшийся от коронавируса.

Несмотря на темпы вакцинации, прививку от коронавируса получили немногим более 50% населения 4-миллионного региона: вакцинировались одним компонентом — 2,16 млн чел., двумя компонентами — 2 млн чел.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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