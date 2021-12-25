В Башкирии медленно снижается заболеваемость коронавирусом

Так, за минувшие сутки зафиксировано 379 новых больных, общее количество инфицированных в республике за время пандемии официально составляет 119941 человек. Отметим, что в течение последнего месяца заболеваемость медленно, но почти непрерывно падает — за последние 30 дней этот показатель снизился более, чем на 250 человек.