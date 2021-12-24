Казанков назвал премию РАПК площадкой обмена опытом среди политтехнологов

Posted 24 декабря 2021, 15:36
Published 24 декабря 2021, 15:36
Modified 17 октября 2022, 22:31
Updated 17 октября 2022, 22:31
Участники события поговорили о том, как работают политические партии в пандемийных условиях, обсудили будущее интернет-технологий в политике и государственном управлении, юридические моменты электоральных процессов, а также образ будущего политической системы в РФ.
Во второй день конгресса провели VII Национальную премию Российской ассоциации политических консультантов «Выбор». Торжественное событие открыл Алексей Куртов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, пишет newizv.ru.
Куртов назвал 2021 год самым «урожайным» для премии. Поступило свыше 130 заявок, 113 из которых допустили к участию. Ежегодный рост субъектности ассоциации и премии демонстрирует, что признание как внутри цеха, такие извне востребовано. Заказчики все трепетнее относятся к выборам команды политических консультантов и технологов, уделяя внимание признанию заслуг. Куртов подчеркнул: он рад, что в текущем году политические партии активно включились со своими проектами и приоткрыли занавес своей работы.
Как сообщил в свою очередь Григорий Казанков, президент ассоциации, РАПК будет добиваться того, чтобы профессию политтехнолога (политического консультанта) включили в реестр специальностей. Основным направлением станет совершенствование образовательных программ для цеха и молодых специалистов.
По словам Григория Казанкова, премия РАПК является площадкой обмена опытом, профессиональными знаниями и, самое главное, экспертизой, причем именно прикладной, которую нельзя получить нигде, кроме как на выборной кампании. Казанков отметил: премия РАПК — это площадка для роста молодых специалистов, тех, кто только входит в специальность. Кроме того, по его словам, в текущем году число заявок превысило все ожидания и прогнозы, жюри было нелегко выбрать достойных и подробно ознакомиться с каждым проектом.
«Особенно конкурентными были номинации по новым и цифровым средствам коммуникации, это как раз та сфера электорального процесса, где сегодня формируется общественное мнение и где и политическому консультанту, и политику нужно быть на шаг впереди конкурентов», — заключил президент ассоциации Казанков.