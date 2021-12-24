Казанков назвал премию РАПК площадкой обмена опытом среди политтехнологов

По словам Григория Казанкова, премия РАПК является площадкой обмена опытом, профессиональными знаниями и, самое главное, экспертизой, причем именно прикладной, которую нельзя получить нигде, кроме как на выборной кампании. Казанков отметил: премия РАПК — это площадка для роста молодых специалистов, тех, кто только входит в специальность. Кроме того, по его словам, в текущем году число заявок превысило все ожидания и прогнозы, жюри было нелегко выбрать достойных и подробно ознакомиться с каждым проектом.