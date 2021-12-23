Юрист Зульфия Барлыбаева: «Среди банкротов больше хороших людей, чем злоумышленников»

— Во-первых, многие слабо представляют сам механизм процедуры банкротства и поэтому спрашивают: «А кто будет вместо меня отдавать долги? А что будет потом?». Мы помогаем понять должникам: деятельность кредитных учреждений выстроена таким образом, что в их прибыльной части уже заранее учтены вероятные убытки банка, в том числе и за счет процентов, которые должник выплатил ранее, до того момента, как стал неплатежеспособен. Любому банку невыгодно иметь большую дебиторскую задолженность, которую нереально взыскать, портить из-за нее свою бухгалтерскую отчетность. Поэтому через определенный период, после того, как банковские службы взыскания убеждаются в неплатежеспособности клиента, долги поступают коллекторским агентствам. И тот факт, что банки готовы избавиться от них за символическую плату, лишний раз свидетельствует о том, насколько отработан в банках механизм работы с долгами.