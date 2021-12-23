В Башкирии многодетная мать погибла в свой день рождения

Posted 23 декабря 2021,, 12:05
Published 23 декабря 2021,, 12:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Авария произошла на шоссе по пути из Стерлитамака в Стерлибашево. Айгуль Я. ехала в своей машине «ВАЗ-2110». В тот день был сильный снегопад. Автомобиль многодетной матери вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой MAN. После удара «ВАЗ-2110» выбросило на обочину. Айгуль Я. скончалась от полученных травм. У нее остались муж и трое детей.
В причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
Отметим, что за несколько часов до своей гибели женщина попала в еще одну аварию. На скользкой дороге легковушку многодетной матери закрутило, и она врезалась в забор. У машины оказался сильно помят бампер. Сама женщина тогда не пострадала.