mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2021,, 12:05

Published 23 декабря 2021,, 12:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии многодетная мать погибла в свой день рождения

23 декабря 2021, 12:05
В Республике Башкортостан вечером 20 декабря в автокатастрофе погибла многодетная мать Айгуль Я.

Женщина скончалась в свой день рождения. Об этом информирует «КП-Уфа».

Авария произошла на шоссе по пути из Стерлитамака в Стерлибашево. Айгуль Я. ехала в своей машине «ВАЗ-2110». В тот день был сильный снегопад. Автомобиль многодетной матери вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой MAN. После удара «ВАЗ-2110» выбросило на обочину. Айгуль Я. скончалась от полученных травм. У нее остались муж и трое детей.

В причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Отметим, что за несколько часов до своей гибели женщина попала в еще одну аварию. На скользкой дороге легковушку многодетной матери закрутило, и она врезалась в забор. У машины оказался сильно помят бампер. Сама женщина тогда не пострадала.

#Происшествия#Новости#Юлия Кононенко
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47