В Башкирии многодетная мать погибла в свой день рождения

Авария произошла на шоссе по пути из Стерлитамака в Стерлибашево. Айгуль Я. ехала в своей машине «ВАЗ-2110». В тот день был сильный снегопад. Автомобиль многодетной матери вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой MAN. После удара «ВАЗ-2110» выбросило на обочину. Айгуль Я. скончалась от полученных травм. У нее остались муж и трое детей.