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Posted 23 декабря 2021, 00:07

Published 23 декабря 2021, 00:07

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

На пресс-конференцию Путина от Башкирии пригласили только государственные СМИ

23 декабря 2021, 00:07
Фото: 1mediainvest.ru
Пресс-конференция с президентом России состоится 23 декабря. В отличие от прошлых лет в этом году на мероприятие журналисты не могли самостоятельно подать заявку на аккредитацию. В Башкирии приглашение получили только СМИ принадлежащие или аффилированные с государством.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина с журналистами состоится, 23 декабря в 14-00 по местному времени. Накануне стало известно, кто из журналистов Башкирии был приглашен на мероприятие.

Важно отметить, что в текущем году самостоятельная аккредитация была отменена в связи с коронавирусными ограничениями. Вместо этого изданиям высылались приглашения. Так, в списке приглашенных оказалось 507 человек.

Так, согласно официальному списку, опубликованному на сайте президента России, от Башкирии на пресс-конференции будут присутствовать журналисты четырех респуликанских СМИ и все они так или иначе связанны с государством. Представлять Башкортостан будут журналиты государственного информационного агентства «Башинформ», а также государственного телеканала «БСТ». Кроме того возможность задать вопрос главе государства получили телеканал «РБК-Уфа» (принадлежит семье премьер-министра Башкирии Андрея Назарова), и сетевое издание «Gorobzor.ru», которое участники рынка называют «аффилированным с правительством Башкирии».

Представителей частных изданий, работающих в Башкортостане, на пресс-конференции президента не будет.

Примечательно, что на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина с журналистами приглашение не получило издание «Новая газета», главный редактор которого Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Новой газете», пригласить всех не представляется возможным из-за «ограничений Роспотребнадзора».

Однако стоит отметить, что среди приглашенных на пресс-конференцию значатся журналисты изданий, внесенные Минюстом в список иноагентов: «Дождь»* и «Радио свобода»*

* — Признаны в России иноагентами

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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