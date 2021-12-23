Так, согласно официальному списку, опубликованному на сайте президента России, от Башкирии на пресс-конференции будут присутствовать журналисты четырех респуликанских СМИ и все они так или иначе связанны с государством. Представлять Башкортостан будут журналиты государственного информационного агентства «Башинформ», а также государственного телеканала «БСТ». Кроме того возможность задать вопрос главе государства получили телеканал «РБК-Уфа» (принадлежит семье премьер-министра Башкирии Андрея Назарова), и сетевое издание «Gorobzor.ru», которое участники рынка называют «аффилированным с правительством Башкирии».