Posted 23 декабря 2021, 00:07
Published 23 декабря 2021, 00:07
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина с журналистами состоится, 23 декабря в 14-00 по местному времени. Накануне стало известно, кто из журналистов Башкирии был приглашен на мероприятие.
Важно отметить, что в текущем году самостоятельная аккредитация была отменена в связи с коронавирусными ограничениями. Вместо этого изданиям высылались приглашения. Так, в списке приглашенных оказалось 507 человек.
Так, согласно официальному списку, опубликованному на сайте президента России, от Башкирии на пресс-конференции будут присутствовать журналисты четырех респуликанских СМИ и все они так или иначе связанны с государством. Представлять Башкортостан будут журналиты государственного информационного агентства «Башинформ», а также государственного телеканала «БСТ». Кроме того возможность задать вопрос главе государства получили телеканал «РБК-Уфа» (принадлежит семье премьер-министра Башкирии Андрея Назарова), и сетевое издание «Gorobzor.ru», которое участники рынка называют «аффилированным с правительством Башкирии».
Представителей частных изданий, работающих в Башкортостане, на пресс-конференции президента не будет.
Примечательно, что на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина с журналистами приглашение не получило издание «Новая газета», главный редактор которого Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Новой газете», пригласить всех не представляется возможным из-за «ограничений Роспотребнадзора».
Однако стоит отметить, что среди приглашенных на пресс-конференцию значатся журналисты изданий, внесенные Минюстом в список иноагентов: «Дождь»* и «Радио свобода»*
* — Признаны в России иноагентами