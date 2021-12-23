Геопарк «Янган-Тау» получил статус ЮНЕСКО

Posted 23 декабря 2021,, 12:09
Published 23 декабря 2021,, 12:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал новый статус парка огромным достижением республики, пишет «КП-Уфа».
По словам Хабирова, развитие инфраструктуры геопарка «Янган-Тау» продолжится. В ближайшую пару лет в память о национальном герое башкир Салавате Юлаеве в парке возведут геологический музейный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный комплекс «Земля Салавата» — «Салауат Ере».
Глава республики добавил, что статус Глобального геопарка ЮНЕСКО должен получить и геопарк «Торатау». После заявку на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО подадут на башкирские шиханы Юрактау, Торатау и Куштау. Также будет своя заявка для Каповой пещеры (Шульган-Таш).