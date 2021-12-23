Геопарк «Янган-Тау» получил статус ЮНЕСКО

Глава республики добавил, что статус Глобального геопарка ЮНЕСКО должен получить и геопарк «Торатау». После заявку на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО подадут на башкирские шиханы Юрактау, Торатау и Куштау. Также будет своя заявка для Каповой пещеры (Шульган-Таш).