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Posted 23 декабря 2021,, 12:09

Published 23 декабря 2021,, 12:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Геопарк «Янган-Тау» получил статус ЮНЕСКО

23 декабря 2021, 12:09
На собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров представил сертификат о присвоении башкирскому геопарку «Янган-Тау» статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал новый статус парка огромным достижением республики, пишет «КП-Уфа».

По словам Хабирова, развитие инфраструктуры геопарка «Янган-Тау» продолжится. В ближайшую пару лет в память о национальном герое башкир Салавате Юлаеве в парке возведут геологический музейный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный комплекс «Земля Салавата» — «Салауат Ере».

Глава республики добавил, что статус Глобального геопарка ЮНЕСКО должен получить и геопарк «Торатау». После заявку на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО подадут на башкирские шиханы Юрактау, Торатау и Куштау. Также будет своя заявка для Каповой пещеры (Шульган-Таш).

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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