Сбер и Высшая школа экономики представили 50 профессий будущего

На сайте «Атласа профессий будущего», представленного в виде виртуального города, размещены подробные описания профессий, интерактивный тест с рекомендациями подходящих пользователю специальностей, существующие программы обучения и переобучения на профессии будущего от СберУниверситета и НИУ «Высшая школа экономики», а также информация о стажировках для студентов и карьерных возможностях в экосистеме Сбера. Для каждой из профессий представлены драйверы спроса, описание задач, которые предстоит выполнять специалистам, перечень необходимых знаний и навыков, а также значимые цифры и статистика, подтверждающие перспективность профессии в будущем.