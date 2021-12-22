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Posted 22 декабря 2021, 14:34

Published 22 декабря 2021, 14:34

Modified 17 октября 2022, 22:31

Updated 17 октября 2022, 22:31

Олимпийский чемпион по фигурному катанию был избит в Москве

22 декабря 2021, 14:34
Дмитрий Соловьев защищал свою девушку керлингистку Анну Сидорову.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве тремя подозреваемыми, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Фигурист защищал свою девушку керлингистку Анну Сидорову, которая и вызвала полицию. В настоящий момент нападавшие задержаны.

Добавим, что Сидорова — двукратная чемпионка Европы и пятикратная призер чемпионата мира по керлингу среди женских команд.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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