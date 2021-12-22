Олимпийский чемпион по фигурному катанию был избит в Москве

Posted 22 декабря 2021, 14:34
Published 22 декабря 2021, 14:34
Modified 17 октября 2022, 22:31
Updated 17 октября 2022, 22:31
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве тремя подозреваемыми, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».
Фигурист защищал свою девушку керлингистку Анну Сидорову, которая и вызвала полицию. В настоящий момент нападавшие задержаны.
Добавим, что Сидорова — двукратная чемпионка Европы и пятикратная призер чемпионата мира по керлингу среди женских команд.