Эксперт: Отмена обязательного техосмотра избавит автолюбителей от взяток

Posted 22 декабря 2021,, 18:06
Published 22 декабря 2021,, 18:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
«Мы давно уже настаивали на отмене обязательного техосмотра для частных автовладельцев, поскольку нынешняя система не освобождает их от полной ответственности за техническое состояние своего транспортного средства», — сообщил Виктор Похмелкин корреспонденту News.ru.
При этом глава движения отметил, что отмена ТО никак не скажется на безопасность дорожного движения, однако освободит граждан от взяток.
«Техосмотр превращался в выкачивание денег или напрямую, или в виде взяток за уклонение от ТО. Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках», — прокомментировал Виктор Похмелкин.
Ранее депутаты Госдумы приняла в третьем, итоговом, чтении проект закона об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от техосмотра освободили владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, которые используют транспортные средства в личных целях. Также сообщается, что техосмотр больше не связан с полисом ОСАГО.
Председатель российского движения автомобилистов добавил, что отмена обязательного ТО является тем редким случаем, когда можно согласиться с народными избранниками.
При этом отмечается, что прохождение ТО остается обязательным для новых владельцев автомобилей, при замене основных агрегатов и изменении конструкции автомашины, а также для такси и иного транспорта, используемого в служебных целях и для перевозки пассажиров.
В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что данное решение депутатов облегчит жизнь владельцам примерно 50 миллионов автомобилей.
Также глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, один из авторов документа Евгений Москвичёв рассказал, что ранее собственники автомобилей не раз жаловались депутатам на очереди на процедуру ТО.
Отмечается, что около 85% водителей не проходят ТО, а покупают его. Вместе с тем автолюбители хорошо следят за своими транспортными средствами, поэтому отмена ТО не увеличит количество автоаварий, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.