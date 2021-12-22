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Posted 22 декабря 2021,, 18:06

Published 22 декабря 2021,, 18:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: Отмена обязательного техосмотра избавит автолюбителей от взяток

22 декабря 2021, 18:06
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поддержал решение депутатов Государственной думы отменить обязательный техосмотр для водителей.

«Мы давно уже настаивали на отмене обязательного техосмотра для частных автовладельцев, поскольку нынешняя система не освобождает их от полной ответственности за техническое состояние своего транспортного средства», — сообщил Виктор Похмелкин корреспонденту News.ru.

При этом глава движения отметил, что отмена ТО никак не скажется на безопасность дорожного движения, однако освободит граждан от взяток.

«Техосмотр превращался в выкачивание денег или напрямую, или в виде взяток за уклонение от ТО. Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках», — прокомментировал Виктор Похмелкин.

Ранее депутаты Госдумы приняла в третьем, итоговом, чтении проект закона об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от техосмотра освободили владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, которые используют транспортные средства в личных целях. Также сообщается, что техосмотр больше не связан с полисом ОСАГО.

Председатель российского движения автомобилистов добавил, что отмена обязательного ТО является тем редким случаем, когда можно согласиться с народными избранниками.

При этом отмечается, что прохождение ТО остается обязательным для новых владельцев автомобилей, при замене основных агрегатов и изменении конструкции автомашины, а также для такси и иного транспорта, используемого в служебных целях и для перевозки пассажиров.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что данное решение депутатов облегчит жизнь владельцам примерно 50 миллионов автомобилей.

Также глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, один из авторов документа Евгений Москвичёв рассказал, что ранее собственники автомобилей не раз жаловались депутатам на очереди на процедуру ТО.

Отмечается, что около 85% водителей не проходят ТО, а покупают его. Вместе с тем автолюбители хорошо следят за своими транспортными средствами, поэтому отмена ТО не увеличит количество автоаварий, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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