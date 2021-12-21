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Posted 21 декабря 2021, 07:11

Published 21 декабря 2021, 07:11

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

В Уфе улицу Менделеева намерены реконструировать за 32,2 миллиона рублей

21 декабря 2021, 07:11
Реконструкция улицы Менделеева будет проходиться на участке от Генерала Горбатова до Обской. Максимальная сумма работ была оценена в 32,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Госзакпок.

На сайте Госзакупок появился тендер на реконструкцию улицы Менделеева. В качестве организатора аукциона выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.

Известно, что ремонтные работы будут проводиться на участке улицы Менделеева от улицы Генерала Горбатова и до улицы Обской, общая протяженность которого 460 метров. Так, исходя из документации закупки, подрядчик за 32,2 миллиона рублей обязан будет обновить верхний слой асфальта проезжей части, люки, бортовые камни и на нести дорожную разметку. Гарантия на дорожное покрытие должна составлять 4 года. Между тем, завершить работы необходимо будет до 31 августа 2023 года.

#Элина Сайфранова#Город#Новости
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