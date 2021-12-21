В Уфе улицу Менделеева намерены реконструировать за 32,2 миллиона рублей

Известно, что ремонтные работы будут проводиться на участке улицы Менделеева от улицы Генерала Горбатова и до улицы Обской, общая протяженность которого 460 метров. Так, исходя из документации закупки, подрядчик за 32,2 миллиона рублей обязан будет обновить верхний слой асфальта проезжей части, люки, бортовые камни и на нести дорожную разметку. Гарантия на дорожное покрытие должна составлять 4 года. Между тем, завершить работы необходимо будет до 31 августа 2023 года.