В Уфе улицу Менделеева намерены реконструировать за 32,2 миллиона рублей

Posted 21 декабря 2021, 07:11
Published 21 декабря 2021, 07:11
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
На сайте Госзакупок появился тендер на реконструкцию улицы Менделеева. В качестве организатора аукциона выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.
Известно, что ремонтные работы будут проводиться на участке улицы Менделеева от улицы Генерала Горбатова и до улицы Обской, общая протяженность которого 460 метров. Так, исходя из документации закупки, подрядчик за 32,2 миллиона рублей обязан будет обновить верхний слой асфальта проезжей части, люки, бортовые камни и на нести дорожную разметку. Гарантия на дорожное покрытие должна составлять 4 года. Между тем, завершить работы необходимо будет до 31 августа 2023 года.