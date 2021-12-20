Земфира извинилась перед певицей Гречкой за то, что назвала ее «очень некрасивой»

Posted 20 декабря 2021, 05:38
Published 20 декабря 2021, 05:38
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Стало известно, что в 2019 году Земфира извинилась перед Анастасией Ивановой (настоящее имя певицы Гречки — прим. ред.) за то, что в 2018 году в своих социальных сетях назвала ее «очень некрасивой».
— Гречка — очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая, — написала Земфира в своем официальном сообществе.
Так, Гречка рассказала, что в 2019 году получила письмо на почту от Земфиры, где та извинилась за сказанное.
— Но Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь, — певица Гречка.
Между тем, Анастасия Иванова отмечает, когда Земфира высказалась о ее внешности и творчестве, певица испытала стыд и скрылась.
Напомним, что ранее Земфира подала иск о защите чести и достоинства в суд к Евгению Гришковцу на сумму в 1,5 миллиона рублей из-за высказывания писателя. В частности, мужчина в эфире телеканала назвал ее песни «наркоманскими», а саму певицу — «наркоманкой». Между тем, суд вернул заявление в связи с неподсудностью.