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Posted 20 декабря 2021, 05:38

Published 20 декабря 2021, 05:38

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Земфира извинилась перед певицей Гречкой за то, что назвала ее «очень некрасивой»

20 декабря 2021, 05:38
Фото: vk.com // Земфира
Конфликт между Земфирой и исполнительницами Монеточкой и Гречкой еще в 2018 году, когда уроженка Уфы назвала голос первой — «омерзительным», а вторую — «очень некрасивой». Между тем, через год Земфира принесла извинения, сообщила певица Гречка.

Стало известно, что в 2019 году Земфира извинилась перед Анастасией Ивановой (настоящее имя певицы Гречки — прим. ред.) за то, что в 2018 году в своих социальных сетях назвала ее «очень некрасивой».

— Гречка — очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая, — написала Земфира в своем официальном сообществе.

Так, Гречка рассказала, что в 2019 году получила письмо на почту от Земфиры, где та извинилась за сказанное.

— Но Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь, — певица Гречка.

Между тем, Анастасия Иванова отмечает, когда Земфира высказалась о ее внешности и творчестве, певица испытала стыд и скрылась.

Напомним, что ранее Земфира подала иск о защите чести и достоинства в суд к Евгению Гришковцу на сумму в 1,5 миллиона рублей из-за высказывания писателя. В частности, мужчина в эфире телеканала назвал ее песни «наркоманскими», а саму певицу — «наркоманкой». Между тем, суд вернул заявление в связи с неподсудностью.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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