Эксперт оценил вероятность повышения цен из-за запрета на поставки фруктов из Турции

Директор Национального плодоовощного союза уточнил, что предприятия, специализирующиеся на поставке фруктов и овощей, существуют и во многих других странах. В связи с этим роста цен на фрукты и овощи в России не предвидится, так как объемы поставок будут увеличены за счет других государств.