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Posted 20 декабря 2021,, 16:44

Published 20 декабря 2021,, 16:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт оценил вероятность повышения цен из-за запрета на поставки фруктов из Турции

20 декабря 2021, 16:44
Как рассказал глава Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, запрет на ввоз фруктов из Турции, введенный ранее Роспотребнадзором, не приведет к повышению цен на продукты в нашей стране.

Ранее стало известно, что столичная федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ввела ограничения на ввоз продукции от некоторых производителей Турции, Египта и Ирана. По мнению эксперта, объемы продукции будут компенсированы товарами из других государств. Об этом Михаил Глушков рассказал корреспонденту News.ru.

«Подорожания никакого не будет. Потому что эти объемы будут замещены из других стран», — прокомментировал эксперт.

Специалист подчеркнул, что речь идет не о закрытии границ государств, а только о временной приостановке деятельности некоторых импортных производителей. Основанием для приостановки деятельности стало обнаружение в продукции повышенного содержание опасных агрохимикатов и пестицидов.

Директор Национального плодоовощного союза уточнил, что предприятия, специализирующиеся на поставке фруктов и овощей, существуют и во многих других странах. В связи с этим роста цен на фрукты и овощи в России не предвидится, так как объемы поставок будут увеличены за счет других государств.

При этом ограничительные меры, введенные на предприятиях турецких, египетских и иранских производителей, могут быть в скором времени отменены, а импорт продукции будет восстановлен.

Роспотребнадзор ранее обнаружил в продукции некоторых импортных производителей повышенное содержания пестицидов и ГМО. В частности, ведомство ввело запрет на ввоз мандаринов, лимонов, апельсинов, перца, винограда и гранатов из Турции, а также мяты из Египта и перца из Ирана.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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