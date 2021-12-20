Эксперт оценил вероятность повышения цен из-за запрета на поставки фруктов из Турции

Posted 20 декабря 2021,, 16:44
Published 20 декабря 2021,, 16:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Ранее стало известно, что столичная федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ввела ограничения на ввоз продукции от некоторых производителей Турции, Египта и Ирана. По мнению эксперта, объемы продукции будут компенсированы товарами из других государств. Об этом Михаил Глушков рассказал корреспонденту News.ru.
«Подорожания никакого не будет. Потому что эти объемы будут замещены из других стран», — прокомментировал эксперт.
Специалист подчеркнул, что речь идет не о закрытии границ государств, а только о временной приостановке деятельности некоторых импортных производителей. Основанием для приостановки деятельности стало обнаружение в продукции повышенного содержание опасных агрохимикатов и пестицидов.
Директор Национального плодоовощного союза уточнил, что предприятия, специализирующиеся на поставке фруктов и овощей, существуют и во многих других странах. В связи с этим роста цен на фрукты и овощи в России не предвидится, так как объемы поставок будут увеличены за счет других государств.
При этом ограничительные меры, введенные на предприятиях турецких, египетских и иранских производителей, могут быть в скором времени отменены, а импорт продукции будет восстановлен.
Роспотребнадзор ранее обнаружил в продукции некоторых импортных производителей повышенное содержания пестицидов и ГМО. В частности, ведомство ввело запрет на ввоз мандаринов, лимонов, апельсинов, перца, винограда и гранатов из Турции, а также мяты из Египта и перца из Ирана.