В Уфе водитель «Башавтотранса» сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

Posted 17 декабря 2021, 08:45
Published 17 декабря 2021, 08:45
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Стало известно, что сегодня, 17 декабря, 48-летний водитель автобусного маршрута № 51а сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как уточняет пресс-служба ГИБДД по РБ, инцидент произошел в Уфе на улице Свободы около часа дня.
В результате ДТП, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Между тем, в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, из числа которых никто не пострадал. На данный момент на месте аварии работает полиция.