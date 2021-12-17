mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2021, 08:45

Published 17 декабря 2021, 08:45

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

В Уфе водитель «Башавтотранса» сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

17 декабря 2021, 08:45
Инцидент произошел сегодня, 17 декабря, на улице Свободы, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

Стало известно, что сегодня, 17 декабря, 48-летний водитель автобусного маршрута № 51а сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как уточняет пресс-служба ГИБДД по РБ, инцидент произошел в Уфе на улице Свободы около часа дня.

В результате ДТП, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Между тем, в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, из числа которых никто не пострадал. На данный момент на месте аварии работает полиция.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика