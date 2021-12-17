В Уфе открылась «Клиника Фомина» — крупный медицинский центр репродуктивного здоровья

— Наша история написана историями судеб тысяч людей, с которыми мы разделяем радость рождения их малышей, первыми шагами и успехами детей. Наши детки живут не только в Башкирии и России, но и на Кубе, в Италии, в Германии, Испании, Китае, и в этом мы видим наше предназначение, — считает Эльза Фазлыева.