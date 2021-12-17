В Уфе открылась «Клиника Фомина» — крупный медицинский центр репродуктивного здоровья

Posted 17 декабря 2021, 09:14
Published 17 декабря 2021, 09:14
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Уфе на ул. Комсомольской, 17/1 открылась новая клиника, которая будет работать в сфере репродуктивного здоровья. Крупный медицинский центр — совместный проект башкирской сети клиник «Здоровье женщины и мужчины» и федеральной сети «Клиника Фомина».
Объект был реконструирован и введен в эксплуатацию за рекордные сроки — всего за пять месяцев. Новая 4-этажная клиника на 2 тыс. кв. метров обладает собственными амбулаторией, большим отделением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), операционной и стационаром. Специалисты всех профилей уже подготовлены, с 3 января 2022 года клиника начинает прием пациентов.
— Принято считать, что наши клиники женского здоровья — это клиники ЭКО, но это лишь часть нашего бизнеса, — подчеркивает учредитель и гендиректор сети «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин. — В наших стенах работают все необходимые специалисты — акушеры-гинекологи, эндокринологи, терапевты, маммологи, урологи, онкологи, то есть мы занимаемся всем комплексом женского здоровья.
Отметим, что в этом году республиканская сеть клиник «Здоровье женщины и мужчины», работающая на медицинском рынке более 15 лет, вошла в состав федеральной сети «Клиника Фомина». В этом контексте Дмитрий Фомин считает новый уфимский филиал особенным проектом:
— Впервые мы открыли филиал не с нуля, а вошли в состав учредителей и стали партнером. До этого мы никогда не работали с готовой командой, ведь для нас важна возможность интеграции собственных IT-решений. В Башкирии у нас это получилось.
По мнению основательницы сети клиник «Здоровье женщины и мужчины» Эльзы Фазлыевой, республиканской сети был необходим крупный стратегический партнер, чтобы выйти на более высокий уровень.
— Две компании объединились как стратегические партнеры, поскольку каждый развивался в области экспертного акушерства-гинекологии женского здоровья не один год, — комментирует Эльза Фазлыева. — В нашем общем проекте мы совмещаем профессионализм, медицинский подход, коллектив, который имеет большую базу и хороший имидж в регионе, а также инновационные технологии федеральной сети.
В настоящее время «Здоровье женщины и мужчины» работает над открытием своего пятого филиала — с расширенными возможностями операционного блока, по репродуктологическому здоровью и сохранению фертильности. Также отметим, что филиал на Кирова, 52 ждет поэтапная реконструкция, в процессе которой клиника будет продолжать работать. Планируется, что весной 2022 года он начнет принимать детей и подростков.
— Наша история написана историями судеб тысяч людей, с которыми мы разделяем радость рождения их малышей, первыми шагами и успехами детей. Наши детки живут не только в Башкирии и России, но и на Кубе, в Италии, в Германии, Испании, Китае, и в этом мы видим наше предназначение, — считает Эльза Фазлыева.
Напомним, федеральная сеть «Клиника Фомина» объединяет 17 многопрофильных клиник экспертного класса с собственной IT-инфраструктурой в 10 городах России. По словам специалистов, инструментарий сети в совокупности дает более высокую, чем в среднем по стране результативность лечения бесплодия. В частности, только по итогам 2020 года через эту сеть клиник прошли 250 тыс. пациентов, в результате лечения родилось 2544 ребенка.