В Уфе дома на Октябрьской революции продадут частным инвесторам

По словам главы администрации, на данный момент уже создана автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься этим местом. В планах у мэрии города создать пешеходную улицу, на которой будет движение транспорта на одной полосе. На данный момент власти занимаются расселением этих домов, а через два месяца уже будут готовы все документы.