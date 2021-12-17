В Уфе дома на Октябрьской революции продадут частным инвесторам

Posted 17 декабря 2021, 13:48
Published 17 декабря 2021, 13:48
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Дома на улице Октябрьской революции власти передадут в руки частных инвесторов, об этом сообщил мэр Уфы Сергей Греков.
По словам главы администрации, на данный момент уже создана автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься этим местом. В планах у мэрии города создать пешеходную улицу, на которой будет движение транспорта на одной полосе. На данный момент власти занимаются расселением этих домов, а через два месяца уже будут готовы все документы.
В реконструкцию улицы будет вложено 1,8 миллиарда рублей, на данный момент власти рассматривают возможность финансирования дорожной части объекта. Сообщается, что к 2024 году будут закончены основные инфраструктурные работы и уже с весны начнется реализация объектов культурного наследия.
По словам мэра Грекова, на данный момент уже есть пул инвесторов которые готовы приобрести дома на этой улице. На вырученные деньги администрация города будет реставрировать муниципальные здания, которые не будут выставляться на продажу.