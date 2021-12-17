Школьники и воспитанники детсадов Башкирии победили в международной экопремии

Posted 17 декабря 2021, 10:12
Published 17 декабря 2021, 10:12
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Средняя общеобразовательная школа № 31 (Стерлитамак) стала победителем международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» в номинации «Экоакция», воспитанники детского сада № 11 Татьяна Кожевникова, Максим Лопухов, Камиль Кутлиев и Александра Тянутова также заняли на премии первые места.
— Учитывая, что сейчас, в период пандемии, личное общение ограничено, подобные мероприятия позволяют найти себе друзей, единомышленников и сделать правильный экопоступок, внести свой вклад в сохранение нашей экологии. Тем более приятно, что наши ребята вновь показали высокие результаты, что в полной мере соответствует приоритетным направлениям национального проекта «Экология», — отметил главный специалист Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ Василий Горшечников.
Напомним, «Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора за креативные идеи и инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и экопросвещению среди молодежи 7-16 лет. Лучшие проекты выбирали профессиональное и экспертное сообщество природоохранного блока, журналисты, дизайнеры, художники.
На официальном сайте конкурса собраны лучшие экологические инициативы детей и подростков со всего мира.