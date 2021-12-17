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Posted 17 декабря 2021, 10:12

Published 17 декабря 2021, 10:12

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

Школьники и воспитанники детсадов Башкирии победили в международной экопремии

Школьники и воспитанники детсадов Башкирии победили в международной экопремии

17 декабря 2021, 10:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Экология
В премии Росприроднадзора для детей 7-16 лет победили ребята из детских и подростковых образовательных учреждений Стерлитамака.

Средняя общеобразовательная школа № 31 (Стерлитамак) стала победителем международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» в номинации «Экоакция», воспитанники детского сада № 11 Татьяна Кожевникова, Максим Лопухов, Камиль Кутлиев и Александра Тянутова также заняли на премии первые места.

— Учитывая, что сейчас, в период пандемии, личное общение ограничено, подобные мероприятия позволяют найти себе друзей, единомышленников и сделать правильный экопоступок, внести свой вклад в сохранение нашей экологии. Тем более приятно, что наши ребята вновь показали высокие результаты, что в полной мере соответствует приоритетным направлениям национального проекта «Экология», — отметил главный специалист Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ Василий Горшечников.

Напомним, «Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора за креативные идеи и инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и экопросвещению среди молодежи 7-16 лет. Лучшие проекты выбирали профессиональное и экспертное сообщество природоохранного блока, журналисты, дизайнеры, художники.

На официальном сайте конкурса собраны лучшие экологические инициативы детей и подростков со всего мира.

#Андрей Королев#Общество#Экология#Касается каждого#Новости
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