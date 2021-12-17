Школьники и воспитанники детсадов Башкирии победили в международной экопремии

— Учитывая, что сейчас, в период пандемии, личное общение ограничено, подобные мероприятия позволяют найти себе друзей, единомышленников и сделать правильный экопоступок, внести свой вклад в сохранение нашей экологии. Тем более приятно, что наши ребята вновь показали высокие результаты, что в полной мере соответствует приоритетным направлениям национального проекта «Экология», — отметил главный специалист Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ Василий Горшечников.