Администрация Уфы озвучила даты открытия ледовых городков

Posted 16 декабря 2021, 03:37
Published 16 декабря 2021, 03:37
Modified 17 октября 2022, 22:29
Updated 17 октября 2022, 22:29
В ближайшее время в Уфе откроют ледовые городки для детей, информацию об этом сообщили в мэрии города.
В Затоне перед парком "Волна" сегодня, 16 декабря в 17:00 откроется первый городок.
В понедельник откроются и другие - на конгресс-холле "Торатау", на улице Мубарякова в сквере Юнармейцев, на Кашкадане и перед Дворцом спорта.
На следующий день, 21 декабря откроют городок в парке "Демский", 22 декабря - на ДК "Моторостроитель", 24 числа - на площади Орджоникидзе.
Для жителей города в дни открытия будут организованы игры и развлекательные программы.