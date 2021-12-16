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Posted 16 декабря 2021, 03:37

Published 16 декабря 2021, 03:37

Modified 17 октября 2022, 22:29

Updated 17 октября 2022, 22:29

Администрация Уфы озвучила даты открытия ледовых городков

16 декабря 2021, 03:37
В дни открытия городков планируются праздничные мероприятия.

В ближайшее время в Уфе откроют ледовые городки для детей, информацию об этом сообщили в мэрии города.

В Затоне перед парком "Волна" сегодня, 16 декабря в 17:00 откроется первый городок.

В понедельник откроются и другие - на конгресс-холле "Торатау", на улице Мубарякова в сквере Юнармейцев, на Кашкадане и перед Дворцом спорта.

На следующий день, 21 декабря откроют городок в парке "Демский", 22 декабря - на ДК "Моторостроитель", 24 числа - на площади Орджоникидзе.

Для жителей города в дни открытия будут организованы игры и развлекательные программы.

#Анастасия Денисенко#Общество#Новости
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