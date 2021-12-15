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Posted 15 декабря 2021,, 16:04

Published 15 декабря 2021,, 16:04

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На заводе “Кемеровохиммаш” произошел пожар

15 декабря 2021, 16:04
В вагоносборочном цехе кемеровского предприятия “Кемеровохиммаш” случился пожар. Пострадавших нет

Как сообщает NEWS.ru, со ссылкой на замдиректора по социальным вопросам “Кемеровохиммаша” Оксану Селиверстову, возгорание случилось в малярной камере вагоносборочного цеха в 8:30 утра.

Были вызваны сотрудники МЧС, которые локализовали пожар и ликвидировали его к 10 часам. Сейчас в причинах происшествия разбирается внутренняя комиссия, рассказала Селиверстова.

Напомним, завод является частью Холдинга “Сибирский деловой союз”, которым владеет Михаил Федяев. Ему же принадлежит шахта “Листвяжная”.

“Кемеровохиммаш” – одно из ключевых предприятий в сфере химического машиностроения, из тех, что работают за Уралом.

Оборудование этого завода востребовано в газовой, коксохимической и других важных отраслях.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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