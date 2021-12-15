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Posted 15 декабря 2021, 06:04

Published 15 декабря 2021, 06:04

Modified 17 октября 2022, 22:29

Updated 17 октября 2022, 22:29

Глава Башкирии внес очередные изменения в указ о повышенной готовности

15 декабря 2021, 06:04
Изменения коснутся прибывших из стран, где зарегистрированы случаи распространения штамма омикрон. К тому же, изменены и сроки действия ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, отныне срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сокращен с 72 часов до 48. Изменение было введено согласно постановлению главного санитарного врача России.

Помимо этого, гражданам, которые прибыли из неблагоприятных по распространению штамма омикрона стран таких как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг, вводится обязательный режим самоизоляции на 14 дней с последующим прохождением ПЦР-теста. Важно, данная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции не применяется в отношении членов экипажей воздушных судов.

#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19#Новости
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