Глава Башкирии внес очередные изменения в указ о повышенной готовности

Помимо этого, гражданам, которые прибыли из неблагоприятных по распространению штамма омикрона стран таких как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг, вводится обязательный режим самоизоляции на 14 дней с последующим прохождением ПЦР-теста. Важно, данная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции не применяется в отношении членов экипажей воздушных судов.