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Posted 14 декабря 2021, 11:10

Published 14 декабря 2021, 11:10

Modified 17 октября 2022, 22:29

Updated 17 октября 2022, 22:29

В Караидельском районе Башкирии открыли первую ледовую переправу через реку Уфа

14 декабря 2021, 11:10
14 декабря об открытии ледовой переправы через реку Уфа на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка сообщили в МЧС по Башкирии.

Сегодня, 14 декабря в МЧС по Башкирии сообщили о том, что в Башкирии открыли первую в этой году ледовую переправу на две полосы. Расположена она на дороге Бирск-Тастуба-Сатка и пересекает реку Уфа. Дина переправы составляет около 300 метров – 280 метров. Ширина каждой из полос 50 метров.

В МЧС сообщили о том, что на переправе толщина льда составляет 22 сантиметра, грузоподъемность переправы составляет 2 тонны.

Назвали в ведомстве и ответственных за эксплуатацию переправы. Это предприятие МУП "ТеплоКомСнаб", ответственность за надзорную деятельность от ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан несет Павловский инспекторский участок.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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