В Караидельском районе Башкирии открыли первую ледовую переправу через реку Уфа

Posted 14 декабря 2021, 11:10
Published 14 декабря 2021, 11:10
Modified 17 октября 2022, 22:29
Updated 17 октября 2022, 22:29
Сегодня, 14 декабря в МЧС по Башкирии сообщили о том, что в Башкирии открыли первую в этой году ледовую переправу на две полосы. Расположена она на дороге Бирск-Тастуба-Сатка и пересекает реку Уфа. Дина переправы составляет около 300 метров – 280 метров. Ширина каждой из полос 50 метров.
В МЧС сообщили о том, что на переправе толщина льда составляет 22 сантиметра, грузоподъемность переправы составляет 2 тонны.
Назвали в ведомстве и ответственных за эксплуатацию переправы. Это предприятие МУП "ТеплоКомСнаб", ответственность за надзорную деятельность от ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан несет Павловский инспекторский участок.