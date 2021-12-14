В Караидельском районе Башкирии открыли первую ледовую переправу через реку Уфа

Сегодня, 14 декабря в МЧС по Башкирии сообщили о том, что в Башкирии открыли первую в этой году ледовую переправу на две полосы. Расположена она на дороге Бирск-Тастуба-Сатка и пересекает реку Уфа. Дина переправы составляет около 300 метров – 280 метров. Ширина каждой из полос 50 метров.