Житель Серпухова раскрыл подробности взрыва в монастыре

Posted 13 декабря 2021,, 18:41
Published 13 декабря 2021,, 18:41
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как информирует News.ru, взрыв в подмосковном религиозном учреждении произошел около 8.20 мск 13 декабря.
«Слышал взрыв, довольно громкий, узнал, что какой-то мужчина подорвал гранату. Первыми прилетели пожарные со скорой. Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через пять-семь», — рассказал очевидец.
Как сообщают авторы Телеграм-канала «112», взрывное устройство пронес на территорию монастыря молодой человек. Известно, что он являлся учащимся школы при церковном приходе.
Вместе с тем, в СМИ рассказали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них — семь детей. Одного из пострадавших школьников госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и ранениями ног. Нападавший получил смертельную травму.
По сведениям областного управления МВД, травмы получили двое детей: 18-летний нападавший и 15-летний ученик школы. Спасатели эвакуировали всех людей из здания монастыря.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной, сподвигшей молодого человека напасть на монастырь, послужила личная неприязнь экс-ученика церковно-приходской школы к учителям.