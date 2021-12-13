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Posted 13 декабря 2021,, 18:41

Published 13 декабря 2021,, 18:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Житель Серпухова раскрыл подробности взрыва в монастыре

13 декабря 2021, 18:41
Житель города Серпухова Московской области стал очевидцем взрыва в женском монастыре. Он раскрыл подробности чрезвычайного происшествия. По его словам, первыми на место взрыва прибыли врачи бригады скорой помощи и пожарные.

Как информирует News.ru, взрыв в подмосковном религиозном учреждении произошел около 8.20 мск 13 декабря.

«Слышал взрыв, довольно громкий, узнал, что какой-то мужчина подорвал гранату. Первыми прилетели пожарные со скорой. Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через пять-семь», — рассказал очевидец.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «112», взрывное устройство пронес на территорию монастыря молодой человек. Известно, что он являлся учащимся школы при церковном приходе.

Вместе с тем, в СМИ рассказали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них — семь детей. Одного из пострадавших школьников госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и ранениями ног. Нападавший получил смертельную травму.

По сведениям областного управления МВД, травмы получили двое детей: 18-летний нападавший и 15-летний ученик школы. Спасатели эвакуировали всех людей из здания монастыря.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной, сподвигшей молодого человека напасть на монастырь, послужила личная неприязнь экс-ученика церковно-приходской школы к учителям.

#Происшествия#Новости#Марина Колодкина
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