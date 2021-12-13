Выжившая после отравления газом девушка пришла в себя в Уфе

Posted 13 декабря 2021,, 11:49
Published 13 декабря 2021,, 11:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Уфа», в прошлую среду в селе Алкино-2 Чишминского района 16-летний молодой человек приехал к своей девушке в гараж, чтобы помочь починить автомобиль. Когда возлюбленные не пришли домой, родственники решили их проверить и нашли ребят в гараже без сознания.
В результате инцидента, девушка выжила и уже пришла в сознание, но молодой человек скончался. После того, как пострадавшая выписалась из больницы она побывала на кладбище, где похоронили ее возлюбленного.
Когда узнала — истерика была, все-таки она его очень любила», — рассказала мама девушки.
Сообщается, что пострадавшая должна пройти полное обследование и КТ головного мозга, поскольку гипоксия может дать серьезные осложнения.