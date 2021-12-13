Выжившая после отравления газом девушка пришла в себя в Уфе

Как сообщает «КП-Уфа», в прошлую среду в селе Алкино-2 Чишминского района 16-летний молодой человек приехал к своей девушке в гараж, чтобы помочь починить автомобиль. Когда возлюбленные не пришли домой, родственники решили их проверить и нашли ребят в гараже без сознания.