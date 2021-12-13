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Posted 13 декабря 2021,, 11:49

Published 13 декабря 2021,, 11:49

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Выжившая после отравления газом девушка пришла в себя в Уфе

13 декабря 2021, 11:49
В Уфе пришла в себя 19-летняя девушка, которая отравилась выхлопными газами в гараже вместе со своим парнем. Юноша не выжил.

Как сообщает «КП-Уфа», в прошлую среду в селе Алкино-2 Чишминского района 16-летний молодой человек приехал к своей девушке в гараж, чтобы помочь починить автомобиль. Когда возлюбленные не пришли домой, родственники решили их проверить и нашли ребят в гараже без сознания.

В результате инцидента, девушка выжила и уже пришла в сознание, но молодой человек скончался. После того, как пострадавшая выписалась из больницы она побывала на кладбище, где похоронили ее возлюбленного.

Когда узнала — истерика была, все-таки она его очень любила», — рассказала мама девушки.

Сообщается, что пострадавшая должна пройти полное обследование и КТ головного мозга, поскольку гипоксия может дать серьезные осложнения.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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