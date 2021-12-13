В Уфе составлено более 1,7 тыс. протоколов за нарушение карантина

Posted 13 декабря 2021,, 11:47
Published 13 декабря 2021,, 11:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Уфа», только за субботу, 11 декабря, инспекторы проверили 1,2 тысяч торговых точек, а также культурных и спортивных объектов.
Всего с начала пандемии проведено более 80 тысяч рейдов и выявлено порядка двух тысяч тысяч нарушений. К ответственности привлечены 1,7 тысяч человек.
Помимо наличия масок, инспекторы проверяют сертификаты о вакцинации у сотрудников, правильность организации входного контроля и соблюдение санитарных норм.