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Posted 13 декабря 2021,, 11:47

Published 13 декабря 2021,, 11:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Уфе составлено более 1,7 тыс. протоколов за нарушение карантина

13 декабря 2021, 11:47
На жителей Уфы с марта 2020 года было составлено более 1,7 тысяч протоколов за нарушение антиковидных ограничений.

Как сообщает «КП-Уфа», только за субботу, 11 декабря, инспекторы проверили 1,2 тысяч торговых точек, а также культурных и спортивных объектов.

Всего с начала пандемии проведено более 80 тысяч рейдов и выявлено порядка двух тысяч тысяч нарушений. К ответственности привлечены 1,7 тысяч человек.

Помимо наличия масок, инспекторы проверяют сертификаты о вакцинации у сотрудников, правильность организации входного контроля и соблюдение санитарных норм.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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