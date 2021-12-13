mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2021, 04:11

Published 13 декабря 2021, 04:11

Modified 17 октября 2022, 22:27

Updated 17 октября 2022, 22:27

Мизулина заявила, что репер Моргенштерн из Уфы имеет иностранное финансирование

13 декабря 2021, 04:11
Директор Лиги безопасного интернета считает, что Моргенштерну и другим артистам иностранные организации дают определенный файл с заданиями. Конкретные организации Мизулина называть не стала.

Екатерина Мизулина, являющаяся директором Лиги безопасного интернета заявила о том, что исполнитель Моргенштерн пропагандирует насилие, победобесие и наркотики за счет иностранных организаций. Правда, какие конкретно организации спонсируют деятельность артиста, Мизулина не уточнила.

В своем интервью журналистке Ирине Шихман она рассказала, что Моргенштерн систематично выкладывает определенный контент связанный с запрещенными темами. Также Мизулина не смога не отметить отношение Моргенштерна к Великой Отечественной Войне - она считает, что артист отрицает победу советского народа.

Глава организации считает, что конкретным блогерам и исполнителям "дается файл с определенными темами", после чего они активно продвигают эти идеи с помощью иностранного финансирования. Мизулина объяснила свое мнение тем, что в открытых источниках и СМИ опубликовывают эту информацию.

Директор организации также подчеркнула, что на Моргенштерна часто поступают жалобы от родителей с просьбой проверить его творчество. По ее словам, подобные письма направляются не только в общественные организации, но и в полицию.

Напомним, что ранее Моргенштерн вместе со своей женой покинул Россию после заявления главы СКР Бастрыкина о том, что тот торгует наркотиками в сети. Известно, что на данный момент исполнитель улетел в Дубаи и возвращаться в Россию пока что не собирается, - об этом он сообщил в своей новой песне.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика