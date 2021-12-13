Мизулина заявила, что репер Моргенштерн из Уфы имеет иностранное финансирование

Posted 13 декабря 2021, 04:11
Published 13 декабря 2021, 04:11
Modified 17 октября 2022, 22:27
Updated 17 октября 2022, 22:27
Екатерина Мизулина, являющаяся директором Лиги безопасного интернета заявила о том, что исполнитель Моргенштерн пропагандирует насилие, победобесие и наркотики за счет иностранных организаций. Правда, какие конкретно организации спонсируют деятельность артиста, Мизулина не уточнила.
В своем интервью журналистке Ирине Шихман она рассказала, что Моргенштерн систематично выкладывает определенный контент связанный с запрещенными темами. Также Мизулина не смога не отметить отношение Моргенштерна к Великой Отечественной Войне - она считает, что артист отрицает победу советского народа.
Глава организации считает, что конкретным блогерам и исполнителям "дается файл с определенными темами", после чего они активно продвигают эти идеи с помощью иностранного финансирования. Мизулина объяснила свое мнение тем, что в открытых источниках и СМИ опубликовывают эту информацию.
Директор организации также подчеркнула, что на Моргенштерна часто поступают жалобы от родителей с просьбой проверить его творчество. По ее словам, подобные письма направляются не только в общественные организации, но и в полицию.