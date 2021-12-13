Мизулина заявила, что репер Моргенштерн из Уфы имеет иностранное финансирование

Напомним, что ранее Моргенштерн вместе со своей женой покинул Россию после заявления главы СКР Бастрыкина о том, что тот торгует наркотиками в сети. Известно, что на данный момент исполнитель улетел в Дубаи и возвращаться в Россию пока что не собирается, - об этом он сообщил в своей новой песне.