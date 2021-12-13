Денис Буцаев: РЭО выступает за популяризацию института эковолонтерства

Также стало известно, что РЭО составил пособие для желающих стать эковолонтерами, которое включает 10 шагов, пишет сайт 360tv.ru. Глава РЭО отмечает, что компания трудится над развитием института волонтерства, стараясь ускорить данный процесс. Оператор готов работать над решением этой задачи всеми доступными способами. В течение следующего года РЭО планирует объединить 10 тысяч волонтеров из 70 субъектов РФ. Денис Буцаев от лица РЭО приглашает каждого россиянина стать частью этого движения и призывает граждан следить за новостями в соцсетях и СМИ, где будет публиковаться информация о воплощении проекта в жизнь.