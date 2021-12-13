Денис Буцаев: РЭО выступает за популяризацию института эковолонтерства

Также стало известно, что РЭО составил пособие для желающих стать эковолонтерами, которое включает 10 шагов, пишет сайт 360tv.ru. Глава РЭО отмечает, что компания трудится над развитием института волонтерства, стараясь ускорить данный процесс. Оператор готов работать над решением этой задачи всеми доступными способами. В течение следующего года РЭО планирует объединить 10 тысяч волонтеров из 70 субъектов РФ. Денис Буцаев от лица РЭО приглашает каждого россиянина стать частью этого движения и призывает граждан следить за новостями в соцсетях и СМИ, где будет публиковаться информация о воплощении проекта в жизнь.
Проект «Экопоколение РЭО» будет включать в себя свыше 150 волонтерских и просветительских акций, также по всей стране пройдут 12 волонтерских форумов.
В течение этого года РЭО принял участие в более чем 10 волонтерских акциях по раздельному сбору мусора, в том числе и в особо охраняемых природных зонах. Мероприятия смогли объединить свыше 85 тысяч граждан из всех уголков России. Было собрано свыше 150 тонн отходов.
Буцаев отмечает, что одной из приоритетных функций волонтерства выступает экологическое просвещение, которые включает организацию уроков и просветительских мероприятий. РЭО создал масштабный медиабанк с плакатами, социальными роликами, уроками для школьников.
Глава РЭО считает, что просветительская кампания — эффективная мера по борьбе с мусорными полигонами, так как чем больше граждан начнут сортировать отходы, тем меньше мусора будет отправляться на захоронение. Буцаев уверен, что в 2022 году польза экопросвещения будет доказана на практике.
Компания также решила внести свой вклад в становление института экологического волонтерства. При участии Ассоциации волонтеров РФ и движения «Делай!» РЭО выпустил руководство, как стать эковолонтером.
Пособие включает программу обучения эковолонтеров, которое должно проходить на базе вузов и волонтерских организаций, и сборник реальных кейсов эковолонтерства. В пособии классифицируются экологические волонтерские акции, которые посвящены актуальным проблемам защиты окружающей среды. Также в руководстве освещается волонтерство в сфере ТКО, лесное, заповедное и зооволонтерство.
Пособие включает 10-шаговую инструкцию о том, как стать волонтером. Это и теоретические шаги, например портрет волонтера-эколога, и практические — технология организации посвященных эковолонтерству акций. Также в пособии представлены и самые эффективные кейсы по экологическому волонтерству в РФ, ориентируясь на которые обучающиеся могут самостоятельно провести свои акции.
Гендиректор РЭО считает, что пособие поможет заинтересованным гражданам ознакомиться с понятием экологического добровольчества и нарастить собственные экологические компетенции, которые позволят вести волонтерскую работу самостоятельно.
Сейчас РЭО работает над созданием цифрового курса на основе пособия. Платформа поможет получить необходимые навыки и знания для эковолонтерства, а также самостоятельно решать профильные задания. Граждане, которые ознакомятся с изложенной на платформе информацией, смогут влиться в волонтерскую деятельность максимально безболезненно.