«Самая горячая пора — бизнес-ланч». Исповедь экс-работницы одного из СПА-салонов Уфы

— Это успокаивало ровно до тех пор, пока я не захотела уйти. И вот тогда меня всё очень сильно напугало. Слишком много знаю. Хотя по факту все эти знания ограничивались тем, что я знаю, как любят коротать свой досуг разные люди, которые не делали ничего противоправного, лишь развлекаясь так, как им того хотелось. Справедливости ради скажу и то, что искать-то меня искали, но никаких сверхъестественных усилий на мои поиски не бросали. Это не история про вендетту и какую-нибудь там месть. Просто особенности дирекции моего салона, наверное, чувство собственничества да и какая-никакая власть. А именно власть сводит людей с ума. Однажды ты вырастаешь из всего этого и понимаешь, что работать хочется именно спокойно, а спокойствие ни за какие деньги не купишь.