«Самая горячая пора — бизнес-ланч». Исповедь экс-работницы одного из СПА-салонов Уфы

Реклама массажных салонов в крупных городах распространяется по всем каналам, от низкопробных листовок с зазывными фотографиями горячих дам до качественных и дорогостоящих сайтов, где представлены живые фотографии «тружениц» не совсем понятного фронта. Журналисту Mkset удалось выйти на связь с уроженкой Башкирии Татьяной (имя изменено — прим.ред), которая уже несколько лет как покинула родную республику.
Отъезд молодой девушки из Башкирии был связан отнюдь не с желанием двигаться дальше по карьерной лестнице. По словам самой Татьяны, ее директор очень не хотел прощаться с ней как с работницей, которая за время своей трудовой деятельности узнала немало информации, которую знать стоит лишь приближенному кругу лиц. Но в бизнесе так или иначе владеешь информацией, которую при всем желании не упакуешь в коммерческую тайну. Да о какой коммерческой тайне может идти речь, когда дело касается запретной тематики — сферы секса и денег за него.
Татьяна после всех событий первое время после увольнения устроилась в южной части России, а сегодня живет в одном из регионов России в центральной части страны. Истории в стиле Квентина Тарантино не обсудишь с семьей, да и не каждая подруга готова выслушивать о том, как молодые девушки строят карьеру на семейных изменах и желаниях мужчин получить что-то среднее между сексом и властью, взамен отдавая сексуальным страдальцам лишь имитацию.
Сегодня у Татьяны вполне обычная жизнь — есть муж, пара воспитывает ребенка, но багаж историй, которые колеблются от леденящих кровь до забавных и даже трагических, останется с ней навсегда. На условиях анонимности Татьяна рассказала, как изнутри устроена работа мужских массажных салонов, подобных тому, в котором когда-то работала она. Туда спешат не только клиенты сильного пола, но и молодые девушки и женщины, ведь им обещают зарплату куда выше, чем в среднем по республике, да еще в тепле и без интима.
Татьяна признается, что в студенчестве на старших курсах ее, безусловно, прельщала перспектива легкого заработка. И прельстила. Знакомые девушки рассказывали ей, как устраивались работать в особенные массажные салоны для мужчин, а их рассказы напоминали смесь новостей из варьете и борделя. Но никакого борделя тут нет, или почти нет.
Во время беседы Татьяна крепко задумалась над тем, как описать происходящее внутри салона. Очевидно, что назвать это проституцией не выйдет даже с натяжкой, интимные процессы и процессами не являются, а представляют лишь их имитацию. Хотя по большей части слово «имитация» нацелено именно на то, чтобы отделить услуги мастериц-массажисток от функционала проституток.
По словам Татьяны, которая являлась администратором и знала специфику места от и до, массаж в ее салоне предлагался самый разнообразный, разумеется, в нем находились элементы и общеукрепляющего, но их бывало ровно столько, чтобы процесс все-таки можно было привязать к массажу. Как рассказывает Татьяна, массажируют чаще всего мужчин, хотя, по словам женщины, в «массажках» работают и парни, которые готовы помассировать и тела, и души страждущим дамам.
— Некрасиво так говорить, наверное, но подобные массажные салоны салонами так, наверное, только работницы и называют. Люди, мужчины особенно, называют проще и жестче — «дрочильня».
Ну, а что, грубо, зато как есть. За этим туда и приходят. Мне и сейчас не слишком понятно, почему клиент идет не к проститутке, а к массажистке, хотя у проститутки и цена ниже, и фантазия шире. Не знаю, почему так, но в салонах оральный секс, к примеру, имитируют, очень похоже, конечно, имитируют, но факт остается фактом — это все понарошку.Татьяна
— Может, мужчинам это честнее кажется, это уж точно не измена — девушка работу работает, даже не непотребства творит сладкие, как калина в ноябре, а процессы всякие имитирует. Театр какой-то получается, даже почти искусство. От слова искусственное, — рассуждает наша собеседница.
Татьяна признается, что не слишком осведомлена, как именно работают настоящие проститутки, поэтому может только предполагать, что у них все происходит гораздо скучнее и прозаичнее.
— А салон на то и салон, что там атмосфера царит. Мы, администраторы, на то и нужны были, рассказать о девочках, какие они нежные, ласковые, игривые. Никакого «снимай трусы, погнали». Называется это все не просто так релаксом — первоочередная задача состоит в том, чтобы клиента расслабить. И для этого в ход идет всё: приглушенный свет, интересный интерьер, нужная атмосфера. Если ночью все кошки серы, то сказать того же о программах салонов никак нельзя. Суть одна, только декорации разные. Итог тоже никого не удивит, в итоге клиент должен получить тот же эффект, что от визита к классической жрице любви — сексуальную разрядку, — объясняет Татьяна.
Бывшая администратор «дрочильни» подчеркивает, что ей как девушке сложно объяснить разницу. Но все же поясняет — салон предлагает клиенту достичь оргазма, такова уж человеческая физиология, но достигается он за счет трения. Вот вам и все разнообразие выбора — по словам Татьяны, надо только решить, кто и в каких количествах будет тереться. Это может быть одна мастерица, а может быть целое трио.
Хочет клиент — девушки и шоу покажут, целоваться будут, трогать друг друга, могут и подручными средствами воспользоваться. Это, наверное, совсем уж никому странным не покажется. Вроде приходят с целью выпустить пар и свою разрядку получить, а в итоге смотрят за чужими забавами, от созерцания и получают удовольствие.Татьяна
Татьяна и так и этак пыталась уйти в психологию и найти какие-то объяснения подобному выбору клиентов, но в итоге махнула рукой. Как ни крути, это все жамканье гениталий, приправленное разной мишурой. Хотите — девочки прикинутся любовницами и будут нежно тереться всеми филейными частями о клиента и друг о друга, не хотите — мастерица станет строгой госпожой и будет делать то же самое, но уже построже. Для романтиков все может происходить в ванной или джакузи. Как добавляет Татьяна, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Перед тем, как Татьяна сама устроилась в салон, девчонки много рассказывали ей о своей новой работе. Перспектива тактильного контакта с посторонними мужчинами была, пожалуй, единственным аргументом у Татьяны для отказа, но деньги манили, а голова думала. Ведь совсем необязательно становиться мастерицей массажа и трогать незнакомцев за причинные места. Можно стать администратором салона — работа казалась непыльной, но, как теперь говорит Татьяна, это было очень поспешным решением, ведь административной работы мало не бывает. И она зачастую оказывается не только более пыльной, но и куда более грязной, чем прикосновение к чужим нелюбимым и нежеланным телам.
По словам Татьяны, администратор в подобном массажном салоне для мужчин — это не только очаровательная улыбка при встрече гостей и знание своих «девочек» и их «программ». Изначально это звучит именно так, но постепенно к списку добавляются и другие обязанности — от ведения бухгалтерии горячего предприятия до промышленного шпионажа с последующим переманиванием лучших работниц в свой салон. Администратор со временем может превратиться и в аудитора. И это чаще всего громкий сигнал — назад пути нет. Аудитор знает куда больше, чем нужно знать человеку, который может спокойно спать. Тут не хватит одних красивых глаз, нужны аналитические способности, смелость и ловкость. В эту историю Татьяна не рискнула углубляться, а коротко рассказала о том, что опытных и умных администраторов отправляют по салонам-конкурентам, где им надо дотошно осваивать наполнение программ конкурентов, изучать «девочек» и переманивать самых завидных мастериц. Особым спросом в те годы, по словам Татьяны, пользовались мулатки и девушки с экзотической внешностью. Какие вкусы у клиентов массажных салонов сегодня — она не знает. Да и знать не хочет.
Татьяна говорит о тех самых законах горячего бизнеса. По ним и правда строго запрещено заниматься сексом с клиентами. Камеры видеонаблюдения начеку, выявят нарушения — даст бог, просто уволят. О том, как начальство воспитывало и наказывало девочек, Татьяна вспоминать совсем не хочет. Прошли годы, но она все еще опасается выдавать какие-то слишком узнаваемые подробности, уточняя лишь то, что особо непонятливых могли и «воспитывать», но как — уточнять не стала.
Татьяна вспоминает первые дни работы в массажном салоне. Красивая молодая девушка с поставленной речью и обворожительной улыбкой была уверена, что будет лишь радостно улыбаться гостям и подбирать им подходящие программы.
— На одном из популярных сервисов, например, было полно объявлений о наборе администраторов в салон. Лишних подробностей в них не оговаривают, а на первой встрече уже как следует могут обработать психологически, это они умеют. Скажу сразу, работу массажисткой предлагать будут в любом случае — это гораздо выгоднее, чем просто улыбаться за стойкой ресепшена. На деньгах все и завязано, девочки по большей части соглашаются учить программы — так больше выходит, — разъяснила Татьяна.
По словам нашей собеседницы, администратор лучше других знает все «грязные подробности», которые при внимательном рассмотрении и изучении звучат не такими уж грязными. Татьяна не исключает, что, возможно, что-то с тех пор изменилось, но и сейчас по запросу «массажный спа-салон для мужчин» интернет предлагает вполне себе цивильные программы, описанные адекватными словами, без развратной рекламы и аморальных штуковин. Задача администратора — максимально вкусно представить каждую «мастерицу», рассказать об ее особенностях и супер-навыках. В салоне Татьяны таких «мастериц» насчитывалось около 25.
— Мне на работе, конечно, мир мужчин открылся с принципиально новой стороны. Все знают, насколько по-разному на тему секса смотрят мужчины и женщины. Тут я увидела рынок. Есть спрос и есть предложение. Даже в люксовых салонах есть «фаст-фуд», я первое время очень удивлялась, что самая горячая пора — это время бизнес-ланча, с 12 до 16 часов, всё как в ресторанах. Получасовые программы становились самых ходовым товаром, и мне частенько не давал покоя вопрос о том, а успевают ли клиенты поесть или же довольствуются лишь нематериальными удовольствиями, — честно призналась Татьяна.
Наслушавшись горячих Татьяниных историй, журналист Mkset изучила ассортимент одного такого заведения и изрядно удивилась. Цены на данный «сексуально-развлекательный фаст-фуд» начинают удивлять с первого же сайта. Уточним, что мы изучили расценки салона премиум-класса, хотя наша собеседница заранее предупреждала нас о том, что в этом бизнесе ценовой сегмент так же широк, как и везде, и это неизбежно отражается и на качестве услуг.
Судя по прайсу, получасовая программа диковинной забавы обойдется любителям горячего отдыха в 2000 рублей. Пожалуй, это минимум, к которому прибавляются дополнительные опции — девушки, аксессуары и, конечно же, фишки и прочие эксклюзивы, за которыми бегают все салоны. Верхней ценовой планкой на изучаемом сайте стала 130-минутная программа с двумя девушками за 30 тысяч рублей. Только не стоит считать, что это означает, что каждая работница купается в деньгах, потому что заработная плата формируется из процентов за исполненные с клиентами программы, стоимость которых варьируется в районе от 2000 до 30 тысяч рублей за сеанс.
Татьяна уточняет, что сам факт нахождения массажистки на смене не гарантирует ни копейки заработка, по ее словам, сколько раз девушку закажут, столько и накапает ей средств.
Можно и весь день просидеть на работе, но ни разу не отработать программу. Хозяин-барин.Татьяна
При этом Татьяна утверждает, что принимают на работу буквально всех, не имея особых притязаний к внешнему виду массажисток. Все они становятся хороши в приглушенном красном свете, расслабляющем запахе и прикосновениях, которые тоже наверняка усиливаются какими-то методиками и средствами.
В этот момент Татьяна снова подчеркнула, что цена в массажных салонах имеет достаточно прямую связь с качеством. И речь идет не только о «живом» ассортименте. В первую очередь, Татьяна рассказывает об антисанитарии в дешевых салонах, уточняя и то, что услуги с применением посторонних предметов пользуются в подобных заведениях мощным спросом. Причем посторонние предметы становятся клиентам существенно ближе, чем девушки, которым, напомним, запрещен сам интим.
Кроме вышеперечисленных обязанностей, по словам Татьяны, администратор занимается очень серьезным делом. При помощи камер администратор салона незаметно «знакомит» гостя с девушками. Это нужно вовсе не для того, чтобы девушки выбирали клиента по симпатии. Эта процедура направлена на то, чтобы в будуаре мастерицы массажных чудес не встретились отец и дочь, брат и сестра, муж и жена. По словам Татьяны, бывало и такое, именно поэтому вопросы анонимности девушки всеми силами стараются решить на берегу.
А вот для самих девушек и дирекции салонов никакой анонимности не предусмотрено. Тут вам и служба безопасности, которая соберет данные на работницу, включая информацию о ее семье и адресе проживания. За девушками приходят, главная задача — удержать их на месте и не позволить циркулировать между салонами. Открыты лишь тела девушек, «внутрянка» дела очень надежно скрыта, а дела конкурентов очень живо интересуют руководство, и оно готово платить за информацию от «коллег по цеху».
На берегу происходит немало обсуждений. Начинаются они с разговоров о полном запрете интима с клиентами, девушкам проводят психологические тренинги, ведь они не проститутки, работа которых проста и понятна. В салоне сложнее — клиента следует влюбить в себя, ведь очевидно, что мужчины приходят в подобные заведения и платят немалые деньги за впечатления и историю, за театр, сказку и чудо. Но где есть правила, там есть и исключения. По признанию Татьяны, старожилки салонов, которые уже наработали солидный опыт, могут позволить себе заниматься сексом с клиентами, однако делается это не в салоне и за некоторый оброк салону. Со слов Татьяны, всё обсуждается. На берегу. Индивидуально и гибко.
— Но я уже говорила о том, что ветеранам массажного фронта предлагаются и другие льготы, если молодым новеньким девочкам на рабочем месте категорически запрещены алкоголь и запретные вещества, то тем, кто надежно зарекомендовал себя, позволяется их употребление, но отнюдь не для куража и веселья, — рассказывает наша собеседница.
По словам Татьяны, смена популярной мастерицы могла затягиваться и на трое суток, поэтому в салоне всегда находилось небольшое количество препаратов, стимулирующих психику — лишь бы не уснуть. Все тоже самое касалось и интима.
Ну вот работает девочка, ходит к ней клиент постоянный, ходит-ходит, извелся весь уже. Кто сильно хочет, ищет варианты и находит их через дирекцию салона. За какую-то сумму девочку ему все-таки выпишут на нейтральную территорию, но на моей памяти это все делается и с согласия самой массажистки. То есть нет такого, что девочку взяли и купили. Если она так уж нужна клиенту, то тут должны звезды совпасть, чтобы все получилось. И всё на моей памяти получалось. Только там уже совсем другие деньги и совсем другая история.вспоминает девушка
— Боялись ли мы проверок? Нет, к нам и правоохранители захаживали нередко, кто-то по своим делам, кто-то по общим, рабочим. Деньги платила сама дирекция кому следует, и вопрос был исчерпан, я с этим дела никогда не имела. Да и не хотелось совсем, ответственности было очень много, админ должен был всегда быть на чеку — никто не исключает возможной облавы, и администратор должен с той же приятной улыбкой удалить то, что содержит в себе техника салона, — наша задача была еще и не оставлять следов, — со смехом вспоминает Татьяна.
По словам Татьяны, сильно задумываться о последствиях не представлялось возможным, тем более, что во время редких поездок на авто с руководителем она наблюдала, как на любые вопросы он демонстрировал сотрудникам некую ксиву, глядя в которую правоохранители отдавали честь.
— Это успокаивало ровно до тех пор, пока я не захотела уйти. И вот тогда меня всё очень сильно напугало. Слишком много знаю. Хотя по факту все эти знания ограничивались тем, что я знаю, как любят коротать свой досуг разные люди, которые не делали ничего противоправного, лишь развлекаясь так, как им того хотелось. Справедливости ради скажу и то, что искать-то меня искали, но никаких сверхъестественных усилий на мои поиски не бросали. Это не история про вендетту и какую-нибудь там месть. Просто особенности дирекции моего салона, наверное, чувство собственничества да и какая-никакая власть. А именно власть сводит людей с ума. Однажды ты вырастаешь из всего этого и понимаешь, что работать хочется именно спокойно, а спокойствие ни за какие деньги не купишь.