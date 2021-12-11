РЭО выступит инвестором крупнейшего пластикоперерабатывающего завода

Общая стоимость проекта составляет 7,2 млрд рублей, сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Ежегодно новый объект сможет перерабатывать 60,2 тыс. тонн пластика и выпускать 120 тыс. контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Данную гранулу можно будет использовать при производстве множества изделий: это флаконы, канистры, строительные материалы, пакеты, комплектующие для автомобилей, информирует rbc.ru.
«Проект полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии. Зеленые облигации выступают в качестве удобного инструмента инвестирования, который позволяет направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов», — сообщил Буцаев.
Первый в РФ выпуск коммерческих зеленых облигаций должен быть зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием, который является частью группы «Московская биржа». Ориентировочно регистрация состоится 29 ноября 2021 года.
В предприятие войдут несколько технологических комплексов: переработки бутылочного поэта, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Структурой завода предусмотрен выпуск готовой продукции.
За счет современного оборудования комплекса снизится углеродный след переработки вторичного сырья, будут максимально сохраняться первичные свойства пластиков. Также удастся перерабатывать неликвидные пленки и производить food-contact-продукцию для последующего пищевого использования.
За первые 10 лет эксплуатации налоговые отчисления комплекса по утилизации пластика составят порядка 5,53 млрд руб. Появится 212 новых рабочих мест для жителей региона.
В качестве ESG-консультанта первого эмитента зеленых облигаций в области переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».