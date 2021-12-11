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РЭО выступит инвестором крупнейшего пластикоперерабатывающего завода

11 декабря 2021, 08:40
Фото: https://reo.ru/
ППК «Российский экологический оператор» выкупит зеленые облигации предприятия «ЭкоЛайн-ВторПласт» на сумму 2 млрд рублей. Деньги потратят на строительство крупнейшего в стране пластикоперерабатывающего завода.

Общая стоимость проекта составляет 7,2 млрд рублей, сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Ежегодно новый объект сможет перерабатывать 60,2 тыс. тонн пластика и выпускать 120 тыс. контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Данную гранулу можно будет использовать при производстве множества изделий: это флаконы, канистры, строительные материалы, пакеты, комплектующие для автомобилей, информирует rbc.ru.

«Проект полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии. Зеленые облигации выступают в качестве удобного инструмента инвестирования, который позволяет направлять средства на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов», — сообщил Буцаев.

Первый в РФ выпуск коммерческих зеленых облигаций должен быть зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием, который является частью группы «Московская биржа». Ориентировочно регистрация состоится 29 ноября 2021 года.

В предприятие войдут несколько технологических комплексов: переработки бутылочного поэта, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Структурой завода предусмотрен выпуск готовой продукции.

За счет современного оборудования комплекса снизится углеродный след переработки вторичного сырья, будут максимально сохраняться первичные свойства пластиков. Также удастся перерабатывать неликвидные пленки и производить food-contact-продукцию для последующего пищевого использования.

За первые 10 лет эксплуатации налоговые отчисления комплекса по утилизации пластика составят порядка 5,53 млрд руб. Появится 212 новых рабочих мест для жителей региона.

В качестве ESG-консультанта первого эмитента зеленых облигаций в области переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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