РЭО выступит инвестором крупнейшего пластикоперерабатывающего завода

Общая стоимость проекта составляет 7,2 млрд рублей, сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Ежегодно новый объект сможет перерабатывать 60,2 тыс. тонн пластика и выпускать 120 тыс. контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Данную гранулу можно будет использовать при производстве множества изделий: это флаконы, канистры, строительные материалы, пакеты, комплектующие для автомобилей, информирует rbc.ru.