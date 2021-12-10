СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за предоставленного жилья детям-сиротам

Так, Следственный комитет после проверки прокуратуры возбудил уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как уточняет ведомство, администрация Баймакского района в 2017 году приобрела у застройщика по муниципальному контракту квартиры для детей-сирот, однако позже выяснилось, что там есть множество недостатков.