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Posted 10 декабря 2021, 03:54

Published 10 декабря 2021, 03:54

Modified 17 октября 2022, 22:25

Updated 17 октября 2022, 22:25

СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за предоставленного жилья детям-сиротам

10 декабря 2021, 03:54
Речь идет о квартирах в МКД Баймакского района, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности и признаны не пригодными к круглогодичному проживанию, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Так, Следственный комитет после проверки прокуратуры возбудил уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как уточняет ведомство, администрация Баймакского района в 2017 году приобрела у застройщика по муниципальному контракту квартиры для детей-сирот, однако позже выяснилось, что там есть множество недостатков.

В частности, эксперт сообщил, что жилье не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности. Помимо этого, некоторые квартиры были и вовсе признаны непригодными для круглогодичного проживания. Между тем, администрация Баймакского района посчитала, что квартиры соответствуют всем требованиям конкурсной документации.

Отмечается, что на квартиры в двух многоквартирных домах власти Баймакского района потратили более 7,6 миллиона рублей, а, согласно предварительной оценке, восстановительные работы, которые необходимо провести, обойдутся в более 1,8 миллиона рублей.

Известно, что на данный момент следователи допрашивают руководство и сотрудников администрации Баймакского района и устанавливают ответственных за нарушения.

Напомним, что в Баймакской ранее дети-сироты записали видеообращения главе СК России Александру Бастрыкину. В обращении молодые люди сообщили, что им были выделены дома в ненадлежащем состоянии. В частности отмечалось, что в домах ледяные полы, сырость и плесень на стенах. На данный момент следственный комитет проводит проверку.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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