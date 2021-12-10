СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за предоставленного жилья детям-сиротам

Posted 10 декабря 2021, 03:54
Published 10 декабря 2021, 03:54
Modified 17 октября 2022, 22:25
Updated 17 октября 2022, 22:25
Так, Следственный комитет после проверки прокуратуры возбудил уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как уточняет ведомство, администрация Баймакского района в 2017 году приобрела у застройщика по муниципальному контракту квартиры для детей-сирот, однако позже выяснилось, что там есть множество недостатков.
В частности, эксперт сообщил, что жилье не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности. Помимо этого, некоторые квартиры были и вовсе признаны непригодными для круглогодичного проживания. Между тем, администрация Баймакского района посчитала, что квартиры соответствуют всем требованиям конкурсной документации.
Отмечается, что на квартиры в двух многоквартирных домах власти Баймакского района потратили более 7,6 миллиона рублей, а, согласно предварительной оценке, восстановительные работы, которые необходимо провести, обойдутся в более 1,8 миллиона рублей.
Известно, что на данный момент следователи допрашивают руководство и сотрудников администрации Баймакского района и устанавливают ответственных за нарушения.
Напомним, что в Баймакской ранее дети-сироты записали видеообращения главе СК России Александру Бастрыкину. В обращении молодые люди сообщили, что им были выделены дома в ненадлежащем состоянии. В частности отмечалось, что в домах ледяные полы, сырость и плесень на стенах. На данный момент следственный комитет проводит проверку.