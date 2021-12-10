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РЭО: 70% субсидированных регионов начали закупать контейнеры для РСО

10 декабря 2021, 06:57
Фото: pxhere.com
В регионах началась закупка баков для раздельного сбора отходов (РСО), на которую в октябре были направлены средства в размере 1 млрд рублей. Денис Буцаев, глава «Российского экологического оператора» (РЭО), рассказал о том, что средства получили 46 регионов. На субсидии будут приобретены 65,5 тысячи контейнеров.

По словам Буцаева, РЭО займется контролем того, что деньги будут использованы именно для покупки контейнеров. Большая часть регионов уже приступила к задаче. В шести из них (Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае) закупки уже осуществили, сейчас организована поставка контейнеров. В течение месяца баки транспортируют еще в 16 регионов. Также отмечается о проблемах с соблюдением сроков в восьми регионах. В РЭО для них подготовили рекомендации, как не допустить несвоевременное завершение задачи. Буцаев отметил, что в РЭО рассчитывают на то, что работа будет закончена своевременно, сообщает rbc.ru.

В настоящее время в Ленинградской области и Чукотском автономном округ процедура затягивается, даты поставки контейнеров не названы. Кроме того, есть риск не освоить средства федерального бюджета в таких субъектах России, как Иркутская область, Курская область, Псковская область, Приморский край, Саратовская область, Ульяновская область. В данных регионах закупят 7 тысяч контейнеров для РСО.

Перед регионами стоит задача закупить еще около 800 тысяч баков для раздельного сбора к 2024 году. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, это позволит продвинуться в достижении цели в виде полной сортировки отходов. Этого нужно достигнуть до 2030 года, для чего контейнеры должны быть установлены по всей России. Поскольку проблема с недостатком баков для РСО стоит в России давно, РЭО поручено контролировать целевое расходование средств, обновлять данные и оперативно откликаться на задержки и сложности.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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