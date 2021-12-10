РЭО: 70% субсидированных регионов начали закупать контейнеры для РСО

По словам Буцаева, РЭО займется контролем того, что деньги будут использованы именно для покупки контейнеров. Большая часть регионов уже приступила к задаче. В шести из них (Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае) закупки уже осуществили, сейчас организована поставка контейнеров. В течение месяца баки транспортируют еще в 16 регионов. Также отмечается о проблемах с соблюдением сроков в восьми регионах. В РЭО для них подготовили рекомендации, как не допустить несвоевременное завершение задачи. Буцаев отметил, что в РЭО рассчитывают на то, что работа будет закончена своевременно, сообщает rbc.ru.