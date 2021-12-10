РЭО: 70% субсидированных регионов начали закупать контейнеры для РСО

По словам Буцаева, РЭО займется контролем того, что деньги будут использованы именно для покупки контейнеров. Большая часть регионов уже приступила к задаче. В шести из них (Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае) закупки уже осуществили, сейчас организована поставка контейнеров. В течение месяца баки транспортируют еще в 16 регионов. Также отмечается о проблемах с соблюдением сроков в восьми регионах. В РЭО для них подготовили рекомендации, как не допустить несвоевременное завершение задачи. Буцаев отметил, что в РЭО рассчитывают на то, что работа будет закончена своевременно, сообщает rbc.ru.
В настоящее время в Ленинградской области и Чукотском автономном округ процедура затягивается, даты поставки контейнеров не названы. Кроме того, есть риск не освоить средства федерального бюджета в таких субъектах России, как Иркутская область, Курская область, Псковская область, Приморский край, Саратовская область, Ульяновская область. В данных регионах закупят 7 тысяч контейнеров для РСО.
Перед регионами стоит задача закупить еще около 800 тысяч баков для раздельного сбора к 2024 году. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, это позволит продвинуться в достижении цели в виде полной сортировки отходов. Этого нужно достигнуть до 2030 года, для чего контейнеры должны быть установлены по всей России. Поскольку проблема с недостатком баков для РСО стоит в России давно, РЭО поручено контролировать целевое расходование средств, обновлять данные и оперативно откликаться на задержки и сложности.