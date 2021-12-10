Актив «Интеррос Капитал» теперь размещен в Приморском крае

«Интерфакс» цитирует слова Потанина о том, что для «Интерроса» более целесообразно инвестировать из России, так как более 90% бизнеса группы компаний сосредоточено здесь. Кроме того, в административных районах России в настоящее время существуют те же преимущества, что ранее предлагали офшорные зоны. Поэтому для инвесторов размещение в них привлекательно.