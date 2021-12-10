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Актив «Интеррос Капитал» теперь размещен в Приморском крае

10 декабря 2021, 19:18
На острове Русский, в специальном административном районе, была зарегистрирована международная компания «Интеррос Капитал». Ранее компания находилась в кипрской юрисдикции. Владелец группы «Интеррос» Владимир Потанин уточнил, что она контролирует 31,5% акций «Норникеля».

«Интерфакс» цитирует слова Потанина о том, что для «Интерроса» более целесообразно инвестировать из России, так как более 90% бизнеса группы компаний сосредоточено здесь. Кроме того, в административных районах России в настоящее время существуют те же преимущества, что ранее предлагали офшорные зоны. Поэтому для инвесторов размещение в них привлекательно.

Ранее отмечалось, что группа «Интеррос» собирается стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, как заявлял Потанин. На данной территории уже реализует несколько крупных бизнес-проектов, среди которых строительство курорта «Парк «Три Вулкана» на Камчатке, созданный осенью венчурный фонд «Восход», деятельность которого связана с вложениями в высокотехнологичные проекты и стартапы.

Потанин отметил, что «Интеррос» продолжает вести прозрачную бизнес-деятельность. С 2015 года зарубежные компании группы стали российскими налоговыми плательщиками, и компании важно, чтобы общество знало, в какие российские проекты «Интеррос» инвестирует.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что компания «Интеррос» — стратегический партнер. Он подчеркнул, что в регионе приветствуют редомициляцию в Россию — в специальный административный район на острове Русский. Также Чекунков выразил надежду, что «Интеррос» продолжит инвестировать в проекты различных отраслей российской экономики, а Дальний Восток и Арктика будут приоритетными. «Будем оказывать всю необходимую поддержку по линии Правительства Российской Федерации и институтов развития», — заключил он.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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