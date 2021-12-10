Абрамченко: Заболевания животных становятся основными угрозами для животноводства

Официальные данные Россельхознадзора свидетельствуют о том, что в 11 крупных комплексах III и IV компартмента АЧС вспыхнула в текущем году по той причине, возбудитель инфекции активно циркулирует на прилегающих территориях, включая дикую фауну. Более того, предприятия нередко допускают нарушение ветеринарных правил и требований.