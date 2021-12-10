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Абрамченко: Заболевания животных становятся основными угрозами для животноводства

10 декабря 2021, 17:22
Фото: фрагмент видео
Вопросом национальной продовольственной безопасности стала в последнее время борьба с африканской чумой свиней (АЧС). Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об этом на заседании противоэпизоотической комиссии.

Ключевые угрозы для эффективного развития животноводческой отрасли и сохранения ветеринарной безопасности — это ящур, африканская чума свиней и другие болезни животных, сообщают корреспонденты 360tv.ru.

Последствием вспышек АЧС в регионах специалисты называют ощутимые падения объемов производства продукции в животноводстве. На данный момент домашние свиньи на 112 объектах инфицированы АЧС в 38 регионах страны, а среди диких кабанов медики диагностировали эту же инфекцию на территориях 19 российских регионов.

Официальные данные Россельхознадзора свидетельствуют о том, что в 11 крупных комплексах III и IV компартмента АЧС вспыхнула в текущем году по той причине, возбудитель инфекции активно циркулирует на прилегающих территориях, включая дикую фауну. Более того, предприятия нередко допускают нарушение ветеринарных правил и требований.

Виктория Абрамченко дала поручение создать единую систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях. Политик сказала также, что назрела необходимость разработки мер регулярного ветеринарного контроля, о которых не следует предупреждать предприятия.

«Россельхознадзор вместе с региональными ветеринарными службами должны регулярно проводить мониторинг ситуации. Исходя из результатов мониторинга должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться „блокирующие“ мероприятия — муниципального, регионального или федерального уровня», — констатировала Абрамченко.

Это вопрос национальной продовольственной безопасности, заключила она. В текущем году ущерб от АЧС составил 1,9 миллиарда рублей.

Руководящим аппаратам Россельхознадзора, Минсельхоза и других ведомств Виктория Абрамченко поручила совместно с властями регионов проанализировать нормативное регулирование на предмет того, является ли оно достаточным. Правительство РФ ожидает от ведомств конструктивные предложения по корректировке соответствующих нормативно-правовых актов.

Участники заседания под руководством Абрамченко изучили также ход организации диагностики заболеваний среди животных и вакцинопрофилактики. От науки ожидают прорыва, заявила вице-премьер-министр. По ее мнению, нужно создать эффективную вакцину, иначе справиться с АЧС не удастся. Страну необходимо обезопасить от рисков массовых заражений в субъектах и от сокращения объемов производств.

«Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку», — резюмировала Абрамченко.

Министерству образования и науки РФ поручили совместно с РАН в срок до 2024 года разработать и внедрить эффективную вакцину от АЧС для сельскохозяйственных животных.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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