В Башкирии подросток скончался от отравления угарным газом в заведенном автомобиле

Posted 9 декабря 2021, 10:41
Published 9 декабря 2021, 10:41
Modified 17 октября 2022, 22:25
Updated 17 октября 2022, 22:25
Стало известно, что в Чишминском районе Башкирии 8 декабря произошло отравление угарным газом в заведенном автомобиле марки ВАЗ-2114. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в транспорте находились 19-летняя девушка и 16-летний парень. К сожалению, подросток погиб, а девушка была госпитализирована.
Отмечается, что автомобиль находится в гараже в селе Алкино-2. Так, ворота гаража были закрыты, а приоткрытой осталась только калитка ворот, в результате чего от концентрации угарного газа в помещении девушка и парень потеряли сознание.
— Спустя некоторое время их обнаружил родственник пострадавшей и вытащил ее и молодого человека из гаража, вызвав скорую помощь, — пресс-служба СК Башкирии.
На данный момент следователи проводят проверку по факту трагедии: устанавливаются обстоятельство смерти 16-летнего парня, проводятся экспертные исследования, также опрашиваются очевидцы и близкие молодых людей.