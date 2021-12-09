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Posted 9 декабря 2021, 10:41

Published 9 декабря 2021, 10:41

Modified 17 октября 2022, 22:25

Updated 17 октября 2022, 22:25

В Башкирии подросток скончался от отравления угарным газом в заведенном автомобиле

9 декабря 2021, 10:41
Трагедия произошла 8 декабря в гараже в заведенном автомобиле. СК Башкирии начал проверку по факту отравления 19-летней девушки и 16-летнего парня, сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, что в Чишминском районе Башкирии 8 декабря произошло отравление угарным газом в заведенном автомобиле марки ВАЗ-2114. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в транспорте находились 19-летняя девушка и 16-летний парень. К сожалению, подросток погиб, а девушка была госпитализирована.

Отмечается, что автомобиль находится в гараже в селе Алкино-2. Так, ворота гаража были закрыты, а приоткрытой осталась только калитка ворот, в результате чего от концентрации угарного газа в помещении девушка и парень потеряли сознание.

— Спустя некоторое время их обнаружил родственник пострадавшей и вытащил ее и молодого человека из гаража, вызвав скорую помощь, — пресс-служба СК Башкирии.

На данный момент следователи проводят проверку по факту трагедии: устанавливаются обстоятельство смерти 16-летнего парня, проводятся экспертные исследования, также опрашиваются очевидцы и близкие молодых людей.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости
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