На самолете «Хургада – Уфа» пассажирам предложили отобедать «Дошираком»

По словам пассажирки, сначала им предложили чай с бутербродами, после чего принесли лапшу быстрого приготовления. Интересно, что во время перелета в Египет кормили совершенно обычными блюдами, которые часто можно встретить в самолете - рыбой с рисом и салатом.