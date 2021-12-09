На самолете «Хургада – Уфа» пассажирам предложили отобедать «Дошираком»

Posted 9 декабря 2021, 15:01
Published 9 декабря 2021, 15:01
Modified 17 октября 2022, 22:25
Updated 17 октября 2022, 22:25
Пассажиры, летевшие из Египта в Уфу, удивились необычной еде в самолете. Об этом в своем Инстаграме рассказала девушка, которая летела в столицу Башкирии.
По словам пассажирки, сначала им предложили чай с бутербродами, после чего принесли лапшу быстрого приготовления. Интересно, что во время перелета в Египет кормили совершенно обычными блюдами, которые часто можно встретить в самолете - рыбой с рисом и салатом.
Как объяснили «Пруфам», такое питание является вполне нормальным явлением для аэропортов Египта. Дело в том, что в стране загрузка питания запрещена и принимают на борт только багаж, об этом рассказал пилот рейса.