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Posted 9 декабря 2021, 15:01

Published 9 декабря 2021, 15:01

Modified 17 октября 2022, 22:25

Updated 17 октября 2022, 22:25

На самолете «Хургада – Уфа» пассажирам предложили отобедать «Дошираком»

9 декабря 2021, 15:01
Сначала пассажиров угостили бутербродами с чаем, затем принесли лапшу быстрого приготовления.

Пассажиры, летевшие из Египта в Уфу, удивились необычной еде в самолете. Об этом в своем Инстаграме рассказала девушка, которая летела в столицу Башкирии.

По словам пассажирки, сначала им предложили чай с бутербродами, после чего принесли лапшу быстрого приготовления. Интересно, что во время перелета в Египет кормили совершенно обычными блюдами, которые часто можно встретить в самолете - рыбой с рисом и салатом.

Как объяснили «Пруфам», такое питание является вполне нормальным явлением для аэропортов Египта. Дело в том, что в стране загрузка питания запрещена и принимают на борт только багаж, об этом рассказал пилот рейса.

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Новости
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