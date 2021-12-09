Буцаев: РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что РЭО сейчас активно поддерживает отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данное решение поможет ускорить предоставление мер поддержки. Особенно это касается проектов с относительно небольшой инвестиционной емкостью. Об этом информирует tass.ru
Постановлением правительства № 1920 будут внесены изменения в устав ППК «РЭО». В соответствии с ними, решения по инвестиционным проектам в размере до одного миллиарда рублей будет принимать руководство компании. Подобные изменения коснутся сделок по финансированию инвестпроектов за счет субсидий, которые будут предоставляться для РЭО из федерального бюджета страны. Но в том случае, если сумма или размер данной сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок либо размер финансовых возможностей, которые принимает на себя компания, будет составлять менее одного миллиарда рублей.
Кроме того, изменения распространяются на финансирование инвестпроектов в виде предоставления займов юрлицам, учредителем или участником которых выступает компания, если сумма проекта или размер принимаемых компанией финансовых обязательств по этому проекту составит не более 600 миллионов рублей.