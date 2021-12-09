mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Буцаев: РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО

9 декабря 2021, 14:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Премьер-министром России Михаилом Мишустиным было подписано постановление об изменениях в устав Российского экологического оператора (РЭО). Теперь компания сможет одобрять финансирование инвестпроектов, что положительно повлияет на порядок и темп рассмотрения подобных сделок.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что РЭО сейчас активно поддерживает отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данное решение поможет ускорить предоставление мер поддержки. Особенно это касается проектов с относительно небольшой инвестиционной емкостью. Об этом информирует tass.ru

Постановлением правительства № 1920 будут внесены изменения в устав ППК «РЭО». В соответствии с ними, решения по инвестиционным проектам в размере до одного миллиарда рублей будет принимать руководство компании. Подобные изменения коснутся сделок по финансированию инвестпроектов за счет субсидий, которые будут предоставляться для РЭО из федерального бюджета страны. Но в том случае, если сумма или размер данной сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок либо размер финансовых возможностей, которые принимает на себя компания, будет составлять менее одного миллиарда рублей.

Кроме того, изменения распространяются на финансирование инвестпроектов в виде предоставления займов юрлицам, учредителем или участником которых выступает компания, если сумма проекта или размер принимаемых компанией финансовых обязательств по этому проекту составит не более 600 миллионов рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04