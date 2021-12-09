Буцаев: РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО

Постановлением правительства № 1920 будут внесены изменения в устав ППК «РЭО». В соответствии с ними, решения по инвестиционным проектам в размере до одного миллиарда рублей будет принимать руководство компании. Подобные изменения коснутся сделок по финансированию инвестпроектов за счет субсидий, которые будут предоставляться для РЭО из федерального бюджета страны. Но в том случае, если сумма или размер данной сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок либо размер финансовых возможностей, которые принимает на себя компания, будет составлять менее одного миллиарда рублей.