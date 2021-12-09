Буцаев: размер невозвратных долгов за вывоз мусора достиг 20%

Отмечается, что данные долги не могут быть взысканы с потребителей из-за того, что региональные операторы не имеют доступа к персональным данным плательщика. Таким образом, регоператоры не могут через суд потребовать уплату задолженностей за предоставленную услугу, сообщает 360tv.ru
В связи с этим, по мнению Дениса Буцаева, уровень просроченной задолженности достиг таких высоких показателей. При этом сумма, затраченная на судебный процесс, может оказаться выше самих платежей по долгам. Об этом глава компании в официальном письме сообщил Федеральной антимонопольной службе.
Для решения данной проблемы глава ППК РЭО предложил включить долги за вывоз мусора в тариф за данную услугу. Сейчас доля долгов в тарифах составляет 2%, Денис Буцаев предложил увеличить данную цифру до 5%. Предполагается поэтапное повышение данного показателя с 2022 года по 2024 год.
В РЭО заметили, что прекратить вывоз мусора при неуплате невозмжно. Вместе с тем собираемость платежей в данной сфере ЖКХ не превышает 87%, а в других отраслях данный уровень достигает 93-98%. Денис Буцаев считает, что спустя некоторое время за счет данной меры собираемость платежей по вывозу мусора сравняется с уровнем собираемости в других отраслях.
По итогам работы региональных операторов по обращению с ТКО за 2020 год, общая сумма прибыли достигла 193 миллиардов рублей. При этом дебиторская задолженность составила 38,6 миллиарда рублей, или 20% от общей суммы доходов, где 11% — это долги с просрочкой от 90 дней до одного года и 9% — от года до трех лет.
Денис Буцаев предлагает поддержать региональных операторов и увеличить к 2024 году долю долгов в тарифах за услугу до 5%. На сегодняшний день доля невозвратных долгов в тарифах не превышает 2%. Об этом было сказано в рамках совещания заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Спустя три года данная цифра вновь снизится до 2%, к 2027 году.
Более того, данная мера также учитывает затраты региональных операторов на строительство комплексов по переработке мусора.
При этом в ФАС заверили, что указанные меры не приведут к увеличению тарифов, так как существуют ограничения в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги.