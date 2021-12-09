Буцаев: размер невозвратных долгов за вывоз мусора достиг 20%

По итогам работы региональных операторов по обращению с ТКО за 2020 год, общая сумма прибыли достигла 193 миллиардов рублей. При этом дебиторская задолженность составила 38,6 миллиарда рублей, или 20% от общей суммы доходов, где 11% — это долги с просрочкой от 90 дней до одного года и 9% — от года до трех лет.