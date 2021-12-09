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Буцаев объявил о начале приема заявок на «Зеленую премию»

9 декабря 2021, 09:08
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор сделал объявление о начале сбора заявок на «Зеленую премию». Она будет вручаться за работу по формированию новой модели осознанного потребления. Имена победителей будут озвучены в начале декабря во время торжественной церемонии в российской столице.

Как сообщает tass.ru, «Зеленая премия» Российского экологического оператора создана с целью оценить вклад в грамотное обращение с ТКО тех, кто так или иначе связан с данной темой. Речь идет о региональных властях и операторах по обращению с ТКО, компаниях, деятелях культуры, общественных организациях, организаторах частных инициатив, образовательных учреждениях — всех, кто участвует в формировании осознанного потребления, новой модели поведения, связанной с правильным обращением с отходами.

По мнению гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в реформе отрасли обращения с ТКО должны принимать участие не только предприятия по переработке отходов с помощью соответствующих законопроектов и экономического регулирования, но и обычные люди, которые желают видеть Россию более чистой.

«Главная цель „Зеленой премии“ — привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными», — пояснил Буцаев.

Помимо этого, цель премии — повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Проекты участников конкурса жюри будет оценивать в пяти номинациях — «Бренды», «Культура и искусство», «Общественные организации и волонтеры», «Образовательные учреждения» и «Медиапроекты».

Выставлять оценку проектам номинантов жюри станет на основании достигнутых результатов, затраченных ресурсов, охвата аудитории, существующих позитивных перемен, произошедших в ходе реализации проекта. Значение будут также придавать социальной значимости, уникальности и масштабируемости проекта, перспективам его развития, динамике позитивных перемен в долгосрочной перспективе. Плюсом будут и практические мероприятия, благодаря которым удалось вовлечь жителей в работу, связанную с защитой окружающей среды и правильным обращением с отходами.

Помимо данных пяти номинаций, обладателями «Зеленой премии» станут лидеры «Зеленого рейтинга» регионов, а также лучшие региональные операторы.

Участниками конкурса могут стать все совершеннолетние россияне, представители бизнеса, общественные организации. Организаторы конкурса приглашают принять в нем участие субъекты РФ и представителей региональной власти, а также региональных операторов по обращению с ТКО. Заявки будут приниматься до 1 декабря. Можно подавать заявки по нескольким номинациям, но не более одной заявки на одну номинацию. Сбор заявок будет идти на сайте «Зеленой премии».

Церемония награждения запланирована ориентировочно в период с 10 по 17 декабря. О точной дате будет сообщено позднее. Победители станут обладателями статуэтки «Зеленой премии» с перспективой быть лицом просветительской кампании РЭО.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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