Буцаев объявил о начале приема заявок на «Зеленую премию»

Участниками конкурса могут стать все совершеннолетние россияне, представители бизнеса, общественные организации. Организаторы конкурса приглашают принять в нем участие субъекты РФ и представителей региональной власти, а также региональных операторов по обращению с ТКО. Заявки будут приниматься до 1 декабря. Можно подавать заявки по нескольким номинациям, но не более одной заявки на одну номинацию. Сбор заявок будет идти на сайте «Зеленой премии».