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Третья подряд «сухая» победа над «Сочи». «Салават» понемногу возвращает уверенность

8 декабря 2021, 04:32
Фото: «Салават Юлаев»
Тихонов компенсировал невзрачный матч с «Адмиралом», Панин приблизился к персональному рекорду результативности.

День восстановления баланса для Тихонова, Кулемина и Метсолы

Прошлый матч не задался у Виктора Тихонова — голевая ошибка в большинстве, не бросал по воротам, выиграл менее половины вбрасываний. Но сегодня он компенсировал встречу с «Адмиралом» эффектной шайбой с острого угла и изящным голевым пасом на Артема Пименова.

Вернувшийся в третью тройку нападающий не скрывал, что из-за матча в понедельник у него было особой настрой. Хорошо слышать такие вещи после, казалось бы, проходных матчей чемпионата — ценно, что хоккеист «в огне» не только против «Ак Барса», «Магнитки» или «Авангарда».

В меньшем масштабе исправился Николай Кулемин. Номер 41 удалился в зоне атаки на четвертой минуте. Однако исправился ровно через 7 секунд после выхода из штрафного бокса — получил на ход шайбу от Степана Санникова и переиграл Магнуса Хелльберга.

Номинально Николай забросил вторую шайбу за четыре встречи, однако предыдущий гол был в пустые ворота. Именно в положении 5 на 5 это первый гол 35-летнего форварда аж спустя 21 матч. Так как «леопарды» не «распечатали» ворота Юхи Метсолы, шайба автоматически считается победной.

Наконец, восстановил гармонию сам вратарь башкирской команды. Юха не был категорически виноват в домашнем погроме 0:4 от московского «Динамо», но и явно не выручил. В субботу его заменили после третьего гола и встреча закончилась для финского кипера с мрачным процентом отраженных бросков 78,6.

Фото: «Салават Юлаев»

А в следующем старте уже «сухарь». Для Метсолы это 32-я игра «на ноль» в «регулярках» КХЛ и пятый шатаут в сезоне. Если еще дважды оставит ворота «на замке» — повторит личный рекорд.

На сей раз наоборот — Харти есть, Амиров в запасе

Главный тренер «юлаевцев» Томи Ламса принял неожиданное решение по составу. Ожидалось, что из-за спаренных игр ростер команды разнообразят те, кто обычно не проходят в состав, что иначе распределится игровое время.

Но все было почти как обычно. Впрочем, надо сказать, что по темпу встречи и «физике» это слишком сильно не ударило. Да, в третьем периоде команда явно «подсела», но при удобном счете не смертельно слегка расслабиться.

Что удивило больше — отсутствие в составе Родиона Амирова. В понедельник состоялось долгожданное возвращение 20-летнего крайнего форварда в составе. Номер 27 провел всего две смены в первом периоде, во второй отметился голевым пасом.

Казалось, что сейчас-то самое время предложить нападающему больше айстайма — полезно для набора формы, а команде как раз нужны свежие силы. Но нет — Томи решил задействовать восемь защитников и вернуть в состав Степана Санникова.

Более значимое возвращение — Теему Хартикайнен. Финн не сыграл с «Адмиралом», тренировался отдельно и главный тренер говорил, что Харти вернется еще лучше, чем было — у них есть план, как возродить атакующие способности номера 70.

Фото: «Салават Юлаев»

Пока ничего не заметно, несмотря на почти безлимитное время в большинстве. Ассист на гол в пустые ворота команде, которая не проходит в плей-офф — неплохо, но все ждут от Харти большего. Как знать, может, общественное давление как раз и лишает нападающего покоя.

Панин приближается к личному бомбардирскому рекорду

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин ведет ТикТок, не ест мясо (и даже убрал колу со своего стола на пресс-подходе), официально признан КХЛ лучшим блогером, взрывает каждую пресс-конференцию и в целом совершенно не похож на себя десятилетней давности.

В 36 лет защитник близок к тому, чтобы побить личный рекорд по набранным очкам в «регулярках» КХЛ. Гол в ворота «Сочи» стал для него четвертым в сезоне (повторение снайперского рекорда в 32 матчах сезона 16/17), стало 10 очков. Было 12 в сезонах 08/09 (за 45 игр) и 11/12 (за 50).

Номер 11 объясняет рост результативности психологией и ролью в команде — недавно он вернулся в первую пятерку (тренеры хотят более агрессивной обороны) и может позволить себе более активно подключаться к атакам.

Команда Назарова переоценена. С такой игрой «Сочи» ждет 0-4 в первом раунде, если они вообще выйдут в плей-офф

Южный клуб до уфимского матча выиграл 5 из 6 игр, если брать шире — «леопарды» взяли 10 из 15 матчей. Вскоре после назначения Андрея Назарова — скандалиста и главного российского штрафника в истории НХЛ (1409 минут) — вокруг заговорили о том, как похорошела команда при новом специалисте.

Но гости не впечатлили вообще ничем. У них на логотипе изображен леопард. По итогу игры в Уфе больше годится котенок из мема «я обязательно выживу». Это клише, но впору говорить о «Сочи» как об удобном противнике — 2:0, 3:0 и 5:0 в трех играх и 207 минут и 11 секунд без пропущенных.

Гости допустили четыре выхода 1 в 0 к своим воротам (три в первом периоде), перед третьей шайбой в средней зоне было очень свободно, трижды подряд удалялись, не смогли замкнуть дальнюю штангу дважды, не забили при выходе 3 в 1.

На пресс-конференции Артем Пименов тактично сказал, что счет не по игре. Я бы добавил, что тогда по игре было бы 5:1, реализуй гости, например, выход накоротке 2 в 1 на 56-й минуте или хотя бы одну из попыток большинства — в третьем периоде уфимцы явно удалялись лишне.

Для меня важный показатель доминирования команды — позиционные атаки. Сейчас длинных «позиционок» у «Салавата» почти нет, хотя в сентябре таких набиралось по три за матч. И это согласуется с непростым отрезком, который переживает команда.

Фото: «Салават Юлаев»

У «Сочи» была только одна вспышка контроля в матче, хотя там владение шайбой было больше ради сохранения, а не создания угроз: на 22-й минуте по броску в створ и мимо против первого звена (плюс блокшот).

С натяжкой добавим к времени контроля два подряд проброса тройки Пименова примерно в середине матча (вбрасывания остались за гостями), но ничего из этого гости не извлекли. Не было ни большинства, ни уверенности на вбрасываниях, ни бросковой активности, меньше половины бросков были в створ.

Единственная статистика, в которой гости были ощутимо сильнее — хиты (19-7) и качество входа с контролем шайбы 5 на 5. Правда, последний компонент уменьшился у хозяев во многом из-за третьего периода, в котором сил было меньше.

СЮ Сочи Δ
Corsi for (CF) 42 58 -16
CF, % 42,00% 58,00% -16,00%
Голы 5 на 5 4 0 4
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 15 18 -3
PDO, % 126,67% 73,33% 53,33%
Броски мимо створа 22 29 -7
БВ вообще 23 23 0
Доля БВ в общем числе бросков 51,11% 44,23% 6,88%
БВ за минуту в атаке 2,32 2,45 -0,13
Блокшоты за минуту в защите 1,71 1,21 0,50
БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1
БВ со входа в зону 5 на 5 1 2 -1
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 0 4 -4
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 1 -1
БВ первой тройки 9 6 3
БВ защитников 5 8 -3
Пробросы 5 на 5 4 1 3
ВВбр после пробросов 1 4 -3
Вход 5 на 5 20 21 -1
Брак при входе 5 на 5 30 19 11
Эффективные попытки входа, % 40,00% 52,50% -12,50%
Вброс 5 на 5 3 4 -1
Брак при вбросе 5 на 5 9 18 -9
Эффективные попытки вброса, % 25,00% 18,18% 6,82%
Использование входа 5 на 5, % 80,65% 64,52% 16,13%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 27 26 1
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 73 65 8
Эффективные смены в атаке, % 36,99% 40,00% -3,01%
Вход 5 на 5 с БВ 8 10 -2
Вход 5 на 5 с БВ, % 16,00% 25,00% -9,00%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 1 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 8,33% 1,00% 7,33%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 9 12 -3
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 9,00% 13,19% -4,19%

«Сочи» не отказать в желании прессинговать, в старательности, в оказании силового давления. Но этого слишком мало, если южане планируют не просто попасть в плей-офф, но и пройти первый раунд.

Впереди — «Зеленое дерби» в Казани

И это снова возвращает нас в военное время.

Игры с «Ак Барсом» всегда были и будут сверхважны, но сейчас — даже больше, чем когда-либо. Весной уфимский клуб был разбит в плей-офф со счетом 0-4. Безусловно, в самих играх разгрома не было, но не было и ни одного аргумента в пользу хотя бы продолжения борьбы.

То поражение было и остается самым больным в клубной истории. Это были не просто первые 0-4 в истории «Салавата», но и лишь третье «сухое» поражение в истории плей-офф чемпионатов России.

Правда, 0-2 от «Торпедо» в 1993-м и 0-3 от того же «Ак Барса» в 2006-м были не в исполнении клуба, который уже вкусил шампанское из чемпионского кубка и создал самую требовательную фан-базу в стране. И в те времена формат плей-офф был короче.

Фото: «Салават Юлаев»

Даже если на мгновение отбросить весеннюю катастрофу, остаются два проигрыша Казани и в текущей «регулярке». На данный момент 6 подряд побед одной команды — самая длинная серия побед в рамках «Зеленого дерби» в российских чемпионатах (с 1992 года).

Нечто подобное было лишь на стыке сезонов 05/06 и 06/07 с учетом плей-офф: к 5 подряд победам казанцы добавили ничью. Конечно, подобный дисбаланс в самом принципиальном соперничестве в нашем хоккее очень расстраивает болельщиков.

Поэтому победы над бедными во всех смыслах «Адмиралом» и «Сочи» это, конечно, хорошо, но давление от публики ослабнет только после достойного сражения в столице Татарстана.

Следующий матч: 12 декабря, 19:30. «Ак Барс» — «Салават Юлаев». KHL Prime, БСТ

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