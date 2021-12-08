Третья подряд «сухая» победа над «Сочи». «Салават» понемногу возвращает уверенность

Игры с «Ак Барсом» всегда были и будут сверхважны, но сейчас — даже больше, чем когда-либо. Весной уфимский клуб был разбит в плей-офф со счетом 0-4. Безусловно, в самих играх разгрома не было, но не было и ни одного аргумента в пользу хотя бы продолжения борьбы.