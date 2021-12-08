Третья подряд «сухая» победа над «Сочи». «Салават» понемногу возвращает уверенность

Прошлый матч не задался у Виктора Тихонова — голевая ошибка в большинстве, не бросал по воротам, выиграл менее половины вбрасываний. Но сегодня он компенсировал встречу с «Адмиралом» эффектной шайбой с острого угла и изящным голевым пасом на Артема Пименова.
Вернувшийся в третью тройку нападающий не скрывал, что из-за матча в понедельник у него было особой настрой. Хорошо слышать такие вещи после, казалось бы, проходных матчей чемпионата — ценно, что хоккеист «в огне» не только против «Ак Барса», «Магнитки» или «Авангарда».
В меньшем масштабе исправился Николай Кулемин. Номер 41 удалился в зоне атаки на четвертой минуте. Однако исправился ровно через 7 секунд после выхода из штрафного бокса — получил на ход шайбу от Степана Санникова и переиграл Магнуса Хелльберга.
Номинально Николай забросил вторую шайбу за четыре встречи, однако предыдущий гол был в пустые ворота. Именно в положении 5 на 5 это первый гол 35-летнего форварда аж спустя 21 матч. Так как «леопарды» не «распечатали» ворота Юхи Метсолы, шайба автоматически считается победной.
Наконец, восстановил гармонию сам вратарь башкирской команды. Юха не был категорически виноват в домашнем погроме 0:4 от московского «Динамо», но и явно не выручил. В субботу его заменили после третьего гола и встреча закончилась для финского кипера с мрачным процентом отраженных бросков 78,6.
А в следующем старте уже «сухарь». Для Метсолы это 32-я игра «на ноль» в «регулярках» КХЛ и пятый шатаут в сезоне. Если еще дважды оставит ворота «на замке» — повторит личный рекорд.
Главный тренер «юлаевцев» Томи Ламса принял неожиданное решение по составу. Ожидалось, что из-за спаренных игр ростер команды разнообразят те, кто обычно не проходят в состав, что иначе распределится игровое время.
Но все было почти как обычно. Впрочем, надо сказать, что по темпу встречи и «физике» это слишком сильно не ударило. Да, в третьем периоде команда явно «подсела», но при удобном счете не смертельно слегка расслабиться.
Что удивило больше — отсутствие в составе Родиона Амирова. В понедельник состоялось долгожданное возвращение 20-летнего крайнего форварда в составе. Номер 27 провел всего две смены в первом периоде, во второй отметился голевым пасом.
Казалось, что сейчас-то самое время предложить нападающему больше айстайма — полезно для набора формы, а команде как раз нужны свежие силы. Но нет — Томи решил задействовать восемь защитников и вернуть в состав Степана Санникова.
Более значимое возвращение — Теему Хартикайнен. Финн не сыграл с «Адмиралом», тренировался отдельно и главный тренер говорил, что Харти вернется еще лучше, чем было — у них есть план, как возродить атакующие способности номера 70.
Пока ничего не заметно, несмотря на почти безлимитное время в большинстве. Ассист на гол в пустые ворота команде, которая не проходит в плей-офф — неплохо, но все ждут от Харти большего. Как знать, может, общественное давление как раз и лишает нападающего покоя.
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин ведет ТикТок, не ест мясо (и даже убрал колу со своего стола на пресс-подходе), официально признан КХЛ лучшим блогером, взрывает каждую пресс-конференцию и в целом совершенно не похож на себя десятилетней давности.
В 36 лет защитник близок к тому, чтобы побить личный рекорд по набранным очкам в «регулярках» КХЛ. Гол в ворота «Сочи» стал для него четвертым в сезоне (повторение снайперского рекорда в 32 матчах сезона 16/17), стало 10 очков. Было 12 в сезонах 08/09 (за 45 игр) и 11/12 (за 50).
Номер 11 объясняет рост результативности психологией и ролью в команде — недавно он вернулся в первую пятерку (тренеры хотят более агрессивной обороны) и может позволить себе более активно подключаться к атакам.
Южный клуб до уфимского матча выиграл 5 из 6 игр, если брать шире — «леопарды» взяли 10 из 15 матчей. Вскоре после назначения Андрея Назарова — скандалиста и главного российского штрафника в истории НХЛ (1409 минут) — вокруг заговорили о том, как похорошела команда при новом специалисте.
Но гости не впечатлили вообще ничем. У них на логотипе изображен леопард. По итогу игры в Уфе больше годится котенок из мема «я обязательно выживу». Это клише, но впору говорить о «Сочи» как об удобном противнике — 2:0, 3:0 и 5:0 в трех играх и 207 минут и 11 секунд без пропущенных.
Гости допустили четыре выхода 1 в 0 к своим воротам (три в первом периоде), перед третьей шайбой в средней зоне было очень свободно, трижды подряд удалялись, не смогли замкнуть дальнюю штангу дважды, не забили при выходе 3 в 1.
На пресс-конференции Артем Пименов тактично сказал, что счет не по игре. Я бы добавил, что тогда по игре было бы 5:1, реализуй гости, например, выход накоротке 2 в 1 на 56-й минуте или хотя бы одну из попыток большинства — в третьем периоде уфимцы явно удалялись лишне.
Для меня важный показатель доминирования команды — позиционные атаки. Сейчас длинных «позиционок» у «Салавата» почти нет, хотя в сентябре таких набиралось по три за матч. И это согласуется с непростым отрезком, который переживает команда.
У «Сочи» была только одна вспышка контроля в матче, хотя там владение шайбой было больше ради сохранения, а не создания угроз: на 22-й минуте по броску в створ и мимо против первого звена (плюс блокшот).
С натяжкой добавим к времени контроля два подряд проброса тройки Пименова примерно в середине матча (вбрасывания остались за гостями), но ничего из этого гости не извлекли. Не было ни большинства, ни уверенности на вбрасываниях, ни бросковой активности, меньше половины бросков были в створ.
Единственная статистика, в которой гости были ощутимо сильнее — хиты (19-7) и качество входа с контролем шайбы 5 на 5. Правда, последний компонент уменьшился у хозяев во многом из-за третьего периода, в котором сил было меньше.
|СЮ
|Сочи
|Δ
|Corsi for (CF)
|42
|58
|-16
|CF, %
|42,00%
|58,00%
|-16,00%
|Голы 5 на 5
|4
|0
|4
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|18
|-3
|PDO, %
|126,67%
|73,33%
|53,33%
|Броски мимо створа
|22
|29
|-7
|БВ вообще
|23
|23
|0
|Доля БВ в общем числе бросков
|51,11%
|44,23%
|6,88%
|БВ за минуту в атаке
|2,32
|2,45
|-0,13
|Блокшоты за минуту в защите
|1,71
|1,21
|0,50
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|4
|-4
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ первой тройки
|9
|6
|3
|БВ защитников
|5
|8
|-3
|Пробросы 5 на 5
|4
|1
|3
|ВВбр после пробросов
|1
|4
|-3
|Вход 5 на 5
|20
|21
|-1
|Брак при входе 5 на 5
|30
|19
|11
|Эффективные попытки входа, %
|40,00%
|52,50%
|-12,50%
|Вброс 5 на 5
|3
|4
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|18
|-9
|Эффективные попытки вброса, %
|25,00%
|18,18%
|6,82%
|Использование входа 5 на 5, %
|80,65%
|64,52%
|16,13%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|27
|26
|1
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|73
|65
|8
|Эффективные смены в атаке, %
|36,99%
|40,00%
|-3,01%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|10
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|16,00%
|25,00%
|-9,00%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|8,33%
|1,00%
|7,33%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|9
|12
|-3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|9,00%
|13,19%
|-4,19%
«Сочи» не отказать в желании прессинговать, в старательности, в оказании силового давления. Но этого слишком мало, если южане планируют не просто попасть в плей-офф, но и пройти первый раунд.
И это снова возвращает нас в военное время.
Игры с «Ак Барсом» всегда были и будут сверхважны, но сейчас — даже больше, чем когда-либо. Весной уфимский клуб был разбит в плей-офф со счетом 0-4. Безусловно, в самих играх разгрома не было, но не было и ни одного аргумента в пользу хотя бы продолжения борьбы.
То поражение было и остается самым больным в клубной истории. Это были не просто первые 0-4 в истории «Салавата», но и лишь третье «сухое» поражение в истории плей-офф чемпионатов России.
Правда, 0-2 от «Торпедо» в 1993-м и 0-3 от того же «Ак Барса» в 2006-м были не в исполнении клуба, который уже вкусил шампанское из чемпионского кубка и создал самую требовательную фан-базу в стране. И в те времена формат плей-офф был короче.
Даже если на мгновение отбросить весеннюю катастрофу, остаются два проигрыша Казани и в текущей «регулярке». На данный момент 6 подряд побед одной команды — самая длинная серия побед в рамках «Зеленого дерби» в российских чемпионатах (с 1992 года).
Нечто подобное было лишь на стыке сезонов 05/06 и 06/07 с учетом плей-офф: к 5 подряд победам казанцы добавили ничью. Конечно, подобный дисбаланс в самом принципиальном соперничестве в нашем хоккее очень расстраивает болельщиков.
Поэтому победы над бедными во всех смыслах «Адмиралом» и «Сочи» это, конечно, хорошо, но давление от публики ослабнет только после достойного сражения в столице Татарстана.