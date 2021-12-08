Суд: Решение по штрафу за отсутствие маски по фото вынесли по конкретному делу

Также в ведомстве подчеркнули, что это решение по конкретному делу и оно не будет масштабироваться на всех граждан РФ. Аналогичную мысль высказали и эксперты, опрошенные журналистами. Они отметили, что это решение касалось юрлица. Что касается физических лиц, то их нельзя наказывать за отсутствие маски на основании фото- или видеоматериалов.