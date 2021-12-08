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Posted 8 декабря 2021,, 13:11

Published 8 декабря 2021,, 13:11

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Суд: Решение по штрафу за отсутствие маски по фото вынесли по конкретному делу

8 декабря 2021, 13:11
Пресс-служба ВС РФ прокомментировала решение от 1 ноября текущего года по поводу штрафа за отсутствие маски. В качестве подтверждения была использована фотография. В Верховном суде отметили, что данное решение касалось только одного дела.

Напомним, в продуктовый магазин в Люблино пришла проверка, обнаружившая сотрудника без средств индивидуальной защиты. Магазину был выписан штраф в размере 100 000 рублей. В качестве доказательства районный суд принял фотографию, пишет NEWS.ru.

Администрация магазина оспаривала данное решение и дошла до Верховного суда. Защита магазина заявила, что райсуд не допросил понятых и не назначил экспертизу. Верховный суд ответил на это, что «специальные познания в науке и технике» не нужны для выписывания штрафов.

Также в ведомстве подчеркнули, что это решение по конкретному делу и оно не будет масштабироваться на всех граждан РФ. Аналогичную мысль высказали и эксперты, опрошенные журналистами. Они отметили, что это решение касалось юрлица. Что касается физических лиц, то их нельзя наказывать за отсутствие маски на основании фото- или видеоматериалов.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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