На базе завода Башкирии будут собирать гусеничные тракторы «Беларус 2103»

Поставка машинокомплектов в ГУС «Башсельхозтехника» будет осуществляться со следующего года, а сама техника будет предназначена для сельхозпроизводителей Башкирии и других регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.

Стало известно, что накануне, 7 декабря, между министерством сельского хозяйства Башкирии и минским тракторным заводом было подписано соглашение на ежегодную поставку до ста единиц машинокомплектов гусеничных тракторов «Белорус 2103». Как уточняет пресс-служба главы, сборка тракторов будет осуществляться на базе ГУСП «Башсельхозтехника», а предназначены они будут для сельхозпроизводителей Башкирии и других регионов России. — Тракторы минского тракторного завода популярны в сельском хозяйстве Башкортостана. В республике уже организована сборка колесных тракторов «Беларус 82», теперь в нашем предприятии начнут собирать и востребованные аграриями гусеничные агрегаты, — министр сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Напомним, что 6 декабря делегация из Башкирии, которую возглавил Радий Хабиров, прилетела в Белоруссию. Как отмечал сам глава региона цель поездки — укрепить экономические связи, в частности, «развивать и усиливать наши торгово-экономические отношения, обмениваться культурным опытом». Ранее сообщалось, что из бюджета региона на поездку чиновников было выделено 5,3 миллиона рублей.