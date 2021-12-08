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Posted 8 декабря 2021, 08:14

Published 8 декабря 2021, 08:14

Modified 17 октября 2022, 22:22

Updated 17 октября 2022, 22:22

На базе завода Башкирии будут собирать гусеничные тракторы «Беларус 2103»

8 декабря 2021, 08:14
Поставка машинокомплектов в ГУС «Башсельхозтехника» будет осуществляться со следующего года, а сама техника будет предназначена для сельхозпроизводителей Башкирии и других регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.

Стало известно, что накануне, 7 декабря, между министерством сельского хозяйства Башкирии и минским тракторным заводом было подписано соглашение на ежегодную поставку до ста единиц машинокомплектов гусеничных тракторов «Белорус 2103».

Как уточняет пресс-служба главы, сборка тракторов будет осуществляться на базе ГУСП «Башсельхозтехника», а предназначены они будут для сельхозпроизводителей Башкирии и других регионов России.

— Тракторы минского тракторного завода популярны в сельском хозяйстве Башкортостана. В республике уже организована сборка колесных тракторов «Беларус 82», теперь в нашем предприятии начнут собирать и востребованные аграриями гусеничные агрегаты, — министр сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Напомним, что 6 декабря делегация из Башкирии, которую возглавил Радий Хабиров, прилетела в Белоруссию. Как отмечал сам глава региона цель поездки — укрепить экономические связи, в частности, «развивать и усиливать наши торгово-экономические отношения, обмениваться культурным опытом».

Ранее сообщалось, что из бюджета региона на поездку чиновников было выделено 5,3 миллиона рублей.

#Элина Сайфранова#Экономика#Новости
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