На базе завода Башкирии будут собирать гусеничные тракторы «Беларус 2103»

Posted 8 декабря 2021, 08:14
Published 8 декабря 2021, 08:14
Modified 17 октября 2022, 22:22
Updated 17 октября 2022, 22:22
Стало известно, что накануне, 7 декабря, между министерством сельского хозяйства Башкирии и минским тракторным заводом было подписано соглашение на ежегодную поставку до ста единиц машинокомплектов гусеничных тракторов «Белорус 2103».
Как уточняет пресс-служба главы, сборка тракторов будет осуществляться на базе ГУСП «Башсельхозтехника», а предназначены они будут для сельхозпроизводителей Башкирии и других регионов России.
— Тракторы минского тракторного завода популярны в сельском хозяйстве Башкортостана. В республике уже организована сборка колесных тракторов «Беларус 82», теперь в нашем предприятии начнут собирать и востребованные аграриями гусеничные агрегаты, — министр сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.
Напомним, что 6 декабря делегация из Башкирии, которую возглавил Радий Хабиров, прилетела в Белоруссию. Как отмечал сам глава региона цель поездки — укрепить экономические связи, в частности, «развивать и усиливать наши торгово-экономические отношения, обмениваться культурным опытом».
Ранее сообщалось, что из бюджета региона на поездку чиновников было выделено 5,3 миллиона рублей.