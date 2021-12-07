Житель Уфы пожаловался на 226 маршрут, который заменил автобусы ИП Искалина

4 декабря на сайте электронной приемной органов власти республики появилось обращение от неизвестного жителя. В нем сказано, что в результате отмены 298 маршрута автобус приходится ждать на остановке по 20-30 минут. В письме сообщается, что даже если автобус приезжает, то он всегда оказывается абсолютно полным. Из-за этого кондуктор не может в полной мере выполнять свою работу.
"Вы не даете частному перевозчику Искалину запустить маршрут 298 и одновременно не вводите дополнительные автобусы 226. Прошу разобраться с ситуацией," - сообщается в письме.
Ранее в городской администрации сообщили, что транспорт частных перевозчиков меняют на автомобили транспортного управления. В результате чего 272 и 298 маршруты поменяли на аналогичные 290 и 226. Позже, 1 декабря, Виктор Искалин убрал свои автомобили и обратился в суд, в прокукатуру и к главе СК России Александру Бастрыкину.
После предпринятых мер водители отмененных маршрутов, которые остались без работы, записали видеообращение к Бастрыкину и Мишустину и сообщили о том, что администрация города ведет борьбу с частными перевозчиками.