Житель Уфы пожаловался на 226 маршрут, который заменил автобусы ИП Искалина

4 декабря на сайте электронной приемной органов власти республики появилось обращение от неизвестного жителя. В нем сказано, что в результате отмены 298 маршрута автобус приходится ждать на остановке по 20-30 минут. В письме сообщается, что даже если автобус приезжает, то он всегда оказывается абсолютно полным. Из-за этого кондуктор не может в полной мере выполнять свою работу.