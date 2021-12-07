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Власти Башкирии отказали в помиловании рецидивистам и виновным в смертельных ДТП

7 декабря 2021, 11:12
Фото: Пресс-служба Курултая Башкирии
Всего комиссией было рассмотрено 4 ходатайство помиловании за кражи, грабежи, а также за смертельные ДТП, однако ни одно не было удовлетворено, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Известно, что состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии, на котором было рассмотрено 4 ходатайства, однако ни одно не было удовлетворено.

Как уточняет пресс-служба Курултая Башкирии, первые два заявления написаны осужденными за грабежи, драки и кражи, но из-за рецидива преступлений в помиловании им было отказано.

— Люди неоднократно были приговорены к мягким мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы. Но, к сожалению, это не повлияло на них положительным образом, а, напротив, привело к усугублению ситуации. Почувствовав свою безнаказанность, осужденные продолжали совершать правонарушения, что называется, по нарастающей, — прокомментировал решение комиссии Константин Толкачев.

Что касается двух оставшихся дел, то они связаны со смертельными ДТП. Так, первый осужденный управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся, что в свою очередь привело к гибели пассажира. Во втором случае водитель выехал на обочину, где сбил велосипедиста.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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