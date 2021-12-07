Власти Башкирии отказали в помиловании рецидивистам и виновным в смертельных ДТП

Что касается двух оставшихся дел, то они связаны со смертельными ДТП. Так, первый осужденный управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся, что в свою очередь привело к гибели пассажира. Во втором случае водитель выехал на обочину, где сбил велосипедиста.