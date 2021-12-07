В Уфе продают бывший бар «Сказка» за 35 миллионов рублей

В Уфе выставили на продажу помещение бывшего бара «Сказка». Объявление было выставлено на сайте Авито.
Нашумевший клуб работал в период с 2013 по 2016 год, за это время заведение успело принять большое количество диджеев и приезжих артистов. После закрытия в стенах бывшего клуба прижились арендаторы G-Room, которые тоже являются ночным заведением.
В объявлении сказано, что клуб продается со всем оборудованием и мебелью - ОПС, вытяжкой, кондиционированием, светом, мягкими диванами и барными стойками.
Ранее в Уфе появилось объявление о продаже необычного офисного помещения с большой площадью в центре города. Его стоимость составила 200 миллионов. Общая площадь четырехэтажного помещения - около 1500 квадратных метров.