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В Уфе продают бывший бар «Сказка» за 35 миллионов рублей

7 декабря 2021, 06:32
Фото: 1mediainvest.ru
Заведение продается вместе с мебелью и техникой. Сам клуб закрылся еще пять лет назад, в этом помещении находятся арендаторы.

В Уфе выставили на продажу помещение бывшего бара «Сказка». Объявление было выставлено на сайте Авито.

Нашумевший клуб работал в период с 2013 по 2016 год, за это время заведение успело принять большое количество диджеев и приезжих артистов. После закрытия в стенах бывшего клуба прижились арендаторы G-Room, которые тоже являются ночным заведением.

В объявлении сказано, что клуб продается со всем оборудованием и мебелью - ОПС, вытяжкой, кондиционированием, светом, мягкими диванами и барными стойками.

Ранее в Уфе появилось объявление о продаже необычного офисного помещения с большой площадью в центре города. Его стоимость составила 200 миллионов. Общая площадь четырехэтажного помещения - около 1500 квадратных метров.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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