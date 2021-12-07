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В Уфе антимонопольная служба приостановила торги на ремонт Бельского моста за 4 млрд

7 декабря 2021, 08:53
Фото: ufacity.info
Компания «Пелискер» подала жалобу на организатора торгов из-за того, что те требуют подтверждение опыта по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Жалоба будет рассмотрена 9 декабря.

Стало известно, что антимонопольная служба временно заблокировала тендер на поиск подрядчика для капитального ремонта моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Известно, что жалобу подала московская компания «Пелискер».

Так, компания заявила, что организатор тендера — уфимское управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) — для оценки опыта и квалификации подрядчика требует предоставить исполненные контракты по строительству и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Однако, по мнению компании, данное требование не соответствует предмету закупки и нарушает права участников. К тому же, ответ на свой запрос компания получила уже к завершению подачи заявок

— В действиях заказчика прослеживается умышленное затягивание предоставления ответа на запрос с целью лишения участников закупки возможности использовать свое право на повторную подачу запроса разъяснений, — гласит жалоба.

Теперь торги приостановлены, а жалоба будет рассмотрена уже 8 декабря.

Ранее сообщалось, что завершить капитальный ремонт власти планируют к августу 2025 года. На проведение строительных работ из регионального и городского бюджетов выделено 4 миллиарда рублей. За указанную сумму подрядчик, согласно документации, обязуется организовать движение на период строительных работ, произвести частичный демонтаж моста, также заменить две опоры, а четыре реконструировать

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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