В Уфе антимонопольная служба приостановила торги на ремонт Бельского моста за 4 млрд

Так, компания заявила, что организатор тендера — уфимское управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) — для оценки опыта и квалификации подрядчика требует предоставить исполненные контракты по строительству и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Однако, по мнению компании, данное требование не соответствует предмету закупки и нарушает права участников. К тому же, ответ на свой запрос компания получила уже к завершению подачи заявок