В Мэрии Уфы прокомментировали отмену автобусного маршрута № 272

— За работой транспортной системы города активно следит Ространснадзор, который регулярно проводит рейдовые мероприятия. В ходе таких проверок выявляются нарушения в работе перевозчика. Так, на 26 ноября были проведены рейдовые мероприятия, которые выявили нарушения в работе 272 маршрута в части несоответствия документации на регулярные перевозки фактически работающем транспортном средством, — Олег Хмарин.