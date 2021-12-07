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В Мэрии Уфы прокомментировали отмену автобусного маршрута № 272

7 декабря 2021, 05:35
Фото: 2gis.ru
В результате рейдов у перевозчика маршрута № 272 были выявлены нарушения в части несоответствия документации, сообщает начальник управления транспорта Уфы Олег Хмарин.

На оперативном совещании в мэрии Уфы была затронута тема отмены популярного автобусного маршрута № 272. Так, начальник управления транспорта Олег Хмарин заявил, что в работе указанного маршрута был выявлен ряд нарушений в документации.

— За работой транспортной системы города активно следит Ространснадзор, который регулярно проводит рейдовые мероприятия. В ходе таких проверок выявляются нарушения в работе перевозчика. Так, на 26 ноября были проведены рейдовые мероприятия, которые выявили нарушения в работе 272 маршрута в части несоответствия документации на регулярные перевозки фактически работающем транспортном средством, — Олег Хмарин.

Помимо этого, чиновник сообщает, что 26 ноября движение автобусов перевозчика по маршруту было приостановлено без согласования с администрацией города.

— В 18 часов 40 минут того же дня было приостановлено движение на 272 маршруте. Данное решение не было согласовано с администрацией города. Остановка движения подтверждается актами обследования — Олег Хмарин.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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